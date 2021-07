Basketbalisti Nemecka zdolali Nigériu, Američania vyškolili Irán

Výsledky:



A-skupina:



Česko - Francúzsko 77:97 (40:51)

USA - Irán 120:66 (60:30)



B-skupina:



Nigéria - Nemecko 92:99 (50:50)

Taliansko - Austrália 83:86 (45:44)

Tokio 28. júla (TASR) - Basketbalisti USA si po neúspechu proti Francúzom pripísali na OH v Tokiu povinné víťazstvo nad Iránom. V A-skupine zvíťazili 120:66.Štatistickým lídrom obhajcov zlata bol rozohrávač Portlandu Damian Lillard, ktorý zaznamenal 21 bodov, Devin Booker z Phoenixu pridal 16. V záverečnom vystúpení čakajú Američanov v sobotu Česi. Tí podľahli favorizovaným Francúzom 77:97. Už po prvom polčase prehrávali o jedenásť bodov. V záverečnej štvrtine však zabrali a dokázali ju vyhrať 21:20.Nemci vo svojom druhom zápase v B-skupine zdolali Nigériu 99:92. V drese víťazov dal Johnannes Voigtmann 19 bodov. Nemci v závere zaznamenali sériu 14:0 a zápas rozhodli vo svoj prospech."Béčko" vedú Austrálčania, ktorí po Nigérii uspeli aj proti Talianom 86:83. Duel bol ešte pred záverečnou štvrtinou vyrovnaný 65:65, no v nej sa Taliani nedokázali dostať ani raz do vedenia a po výhre nad Nemcami si pripísali prvý neúspech.