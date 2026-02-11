< sekcia Šport
Basketbalisti New Yorku prehrali doma s Indianou 134:137 po predĺžení
Pacers viedol s 30 bodmi kamerunský pivot Pascal Siakam, no až osem hráčov Indiany skončilo v dvojciferných číslach.
Autor TASR
New York 11. februára (TASR) - Basketbalisti Indiany nečakane zvíťazili v noci na stredu v NBA na palubovke New Yorku 137:134 po predĺžení. Pacers viedol s 30 bodmi kamerunský pivot Pascal Siakam, no až osem hráčov Indiany skončilo v dvojciferných číslach. Knicks nestačilo 40 bodov a 8 asistencií Jalena Brunsona a triple double Josha Harta 15 bodov a 11 doskokov i asistencií.
NBA - výsledky:
New York - Indiana 134:137 pp, Houston - Los Angeles Clippers 102:95, Phoenix - Dallas 120:111, Los Angeles Lakers - San Antonio 108:136
