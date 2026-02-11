Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Basketbalisti New Yorku prehrali doma s Indianou 134:137 po predĺžení

Center New Yorku Knicks Karl-Anthony Towns reaguje počas druhej polovice basketbalového zápasu NBA proti Indiana Pacers, utorok, 10. februára 2026, v New Yorku. Foto: TASR/AP

Pacers viedol s 30 bodmi kamerunský pivot Pascal Siakam, no až osem hráčov Indiany skončilo v dvojciferných číslach.

New York 11. februára (TASR) - Basketbalisti Indiany nečakane zvíťazili v noci na stredu v NBA na palubovke New Yorku 137:134 po predĺžení. Pacers viedol s 30 bodmi kamerunský pivot Pascal Siakam, no až osem hráčov Indiany skončilo v dvojciferných číslach. Knicks nestačilo 40 bodov a 8 asistencií Jalena Brunsona a triple double Josha Harta 15 bodov a 11 doskokov i asistencií.

NBA - výsledky:

New York - Indiana 134:137 pp, Houston - Los Angeles Clippers 102:95, Phoenix - Dallas 120:111, Los Angeles Lakers - San Antonio 108:136
.

