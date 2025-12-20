Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 20. december 2025Meniny má Dagmar
< sekcia Šport

Basketbalisti Nitry si poradili s Lučencom

.
Na snímke zľava Eric Dean Lewis Boone (Lučenec) a Šimko Maroš (Nitra) v zápase 14. kola Tipos SBL v basketbale mužov medzi Nitra Blue Wings a BKM Mimel Lučenec 20. decembra 2025 v Nitre. Foto: FOTO TASR - Henrich Mišovič

Vo Svite zažiaril Shamiel Stevenson, ktorý 30 bodmi pomohol Slovanu Bratislava k víťazstvu 92:81 nad domácou Iskrou.

Autor TASR
Bratislava 20. decembra (TASR) - Patrioti Levice zvíťazili v sobotňajšom zápase 14. kola Tipos SBL nad basketbalistami MBK Baník Handlová 98:77 a upevnili si vedúce postavenie v tabuľke. Pripísali si už trinásty tohtosezónny triumf.

Na druhej priečke zostávajú hráči Nitry, Blue Wings zdolali BKM Mimel Lučenec 94:81. Vo Svite zažiaril Shamiel Stevenson, ktorý 30 bodmi pomohol Slovanu Bratislava k víťazstvu 92:81 nad domácou Iskrou.

14. kolo Tipos SBL:

Iskra Svit - BC Slovan Bratislava 81:92 (43:48)

Najviac bodov: Witt 22, Atwood 20, Jackson 17 - Stevenson 30, Watson 17, Majerčák 14


Spišskí Rytieri - BC Komárno 91:87 (41:43)

Najviac bodov: Hill 21, Jefferson 19, Stevanovič a Kenney po 16 - Lawrence 27 (14 doskokov), Gray a Mckeithan po 20


Nitra Blue Wings - BKM Mimel Lučenec 94:81 (46:40)

Najviac bodov: Ikpe a Underwood po 22, Jones 18 - Boone 22, Yap 20, Beaubrun 15


Patrioti Levice - MBK Baník Handlová 98:77 (45:36)

Najviac bodov: Carius 23 (10 doskokov), McGill 20, Dorsey 17 - Henson 15, Petráš 14, Glover 13
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Čaká nás na Štedrý deň sneh?

Lídri EÚ sa dohodli na pôžičke pre Ukrajinu vo výške 90 miliárd

ULICAMI BRATISLAVY: Trojjazyčné mesto: Prešporok - Pozsony - Pressburg

Raši: Ak by sa poslanci správali slušne, etický kódex NRSR by nechýbal