< sekcia Šport
Basketbalisti Nitry si poradili s Lučencom
Vo Svite zažiaril Shamiel Stevenson, ktorý 30 bodmi pomohol Slovanu Bratislava k víťazstvu 92:81 nad domácou Iskrou.
Autor TASR
Bratislava 20. decembra (TASR) - Patrioti Levice zvíťazili v sobotňajšom zápase 14. kola Tipos SBL nad basketbalistami MBK Baník Handlová 98:77 a upevnili si vedúce postavenie v tabuľke. Pripísali si už trinásty tohtosezónny triumf.
Na druhej priečke zostávajú hráči Nitry, Blue Wings zdolali BKM Mimel Lučenec 94:81. Vo Svite zažiaril Shamiel Stevenson, ktorý 30 bodmi pomohol Slovanu Bratislava k víťazstvu 92:81 nad domácou Iskrou.
14. kolo Tipos SBL:
Na druhej priečke zostávajú hráči Nitry, Blue Wings zdolali BKM Mimel Lučenec 94:81. Vo Svite zažiaril Shamiel Stevenson, ktorý 30 bodmi pomohol Slovanu Bratislava k víťazstvu 92:81 nad domácou Iskrou.
14. kolo Tipos SBL:
Iskra Svit - BC Slovan Bratislava 81:92 (43:48)
Najviac bodov: Witt 22, Atwood 20, Jackson 17 - Stevenson 30, Watson 17, Majerčák 14
Najviac bodov: Witt 22, Atwood 20, Jackson 17 - Stevenson 30, Watson 17, Majerčák 14
Spišskí Rytieri - BC Komárno 91:87 (41:43)
Najviac bodov: Hill 21, Jefferson 19, Stevanovič a Kenney po 16 - Lawrence 27 (14 doskokov), Gray a Mckeithan po 20
Najviac bodov: Hill 21, Jefferson 19, Stevanovič a Kenney po 16 - Lawrence 27 (14 doskokov), Gray a Mckeithan po 20
Nitra Blue Wings - BKM Mimel Lučenec 94:81 (46:40)
Najviac bodov: Ikpe a Underwood po 22, Jones 18 - Boone 22, Yap 20, Beaubrun 15
Najviac bodov: Ikpe a Underwood po 22, Jones 18 - Boone 22, Yap 20, Beaubrun 15
Patrioti Levice - MBK Baník Handlová 98:77 (45:36)
Najviac bodov: Carius 23 (10 doskokov), McGill 20, Dorsey 17 - Henson 15, Petráš 14, Glover 13
Najviac bodov: Carius 23 (10 doskokov), McGill 20, Dorsey 17 - Henson 15, Petráš 14, Glover 13