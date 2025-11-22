< sekcia Šport
Basketbalisti Nitry zdolali Handlovú 93:71
Handlová je po šiestej prehre za sebou priebežne na šiestej priečke.
Autor TASR
Nitra 21. novembra (TASR) - Basketbalisti Nitra Blue Wings zvíťazili v piatkovom stretnutí 10. kola Tipos SBL nad MBK Baník Handlová 93:71. Domáci dosiahli štvrtý triumf v rade a v tabuľke im patrí druhé miesto, Handlová je po šiestej prehre za sebou priebežne na šiestej priečke.
Tipos SBL - 10. kolo:
Nitra Blue Wings - MBK Baník Handlová 93:71 (35:35)
Najviac bodov: Underwood 23, Belikov a Ragland po 15 - Henson 25, Harris 16, Deang 14, 300 divákov.
