Basketbalisti Nitry zvládli drámu v Lučenci
Americký rozohrávač nazbieral celkovo 20 bodov a 15 doskokov.
Autor TASR
Lučenec 5. januára (TASR) - Basketbalisti tímu Nitra Blue Wings zvíťazili v pondelkovej dohrávke 5. kola Tipos SBL na palubovke Mimelu Lučenec 76:74. Drámu v prospech druhého tímu tabuľky rozlúskol Dimitrius Underwood, ktorý päť sekúnd pred klaksónom premenil oba trestné hody. Americký rozohrávač nazbieral celkovo 20 bodov a 15 doskokov.
Tipos SBL - dohrávka 5. kola:
BKM Mimel Lučenec - Nitra Blue Wings 74:76 (35:32)
Najviac bodov: Boone 21 (11 doskokov), Beck 18, Beaubrun 17 (13 doskokov) - Underwood (15 doskokov) a Jones po 20, Bolek 11, 450 divákov
