Basketbalisti Nitry zvládli drámu v Lučenci

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Americký rozohrávač nazbieral celkovo 20 bodov a 15 doskokov.

Autor TASR
Lučenec 5. januára (TASR) - Basketbalisti tímu Nitra Blue Wings zvíťazili v pondelkovej dohrávke 5. kola Tipos SBL na palubovke Mimelu Lučenec 76:74. Drámu v prospech druhého tímu tabuľky rozlúskol Dimitrius Underwood, ktorý päť sekúnd pred klaksónom premenil oba trestné hody. Americký rozohrávač nazbieral celkovo 20 bodov a 15 doskokov.



Tipos SBL - dohrávka 5. kola:

BKM Mimel Lučenec - Nitra Blue Wings 74:76 (35:32)

Najviac bodov: Boone 21 (11 doskokov), Beck 18, Beaubrun 17 (13 doskokov) - Underwood (15 doskokov) a Jones po 20, Bolek 11, 450 divákov
