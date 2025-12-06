Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 6. december 2025Meniny má Mikuláš
< sekcia Šport

Basketbalisti Oklahomy City majú 14. výhru v sérii

.
Na snímke basketbalisti Oklahomy City Foto: TASR/AP

V tradičnom derby dvoch historicky najúspešnejších tímov ligy Boston doma dominoval proti Los Angeles Lakers a uspel 126:105.

Autor TASR
New York 6. decembra (TASR) - Basketbalisti Oklahomy City Thunder si pripísali 14. triumf v sérii, keď si v noci na sobotu v NBA poradili s Dallasom 132:111 a suverénne vedú ligu. Úradujúcich šampiónov viedol Shai Gilgeous-Alexander s 33 bodmi.

V tradičnom derby dvoch historicky najúspešnejších tímov ligy Boston doma dominoval proti Los Angeles Lakers a uspel 126:105. Lakers tak opustili druhú priečku Západnej konferencie a prenechali ju Houstonu, ktorý zvíťazil nad Phoenixom 117:98. Najlepším strelcom Rockets bol Amen Thompson s 31 bodmi, Kevin Durant pridal 28 a v kariére sa už dostal cez hranicu 31.000 bodov ako ôsmy hráč histórie ligy.



NBA - výsledky:

Boston - Los Angeles Lakers 126:105, Orlando - Miami 106:105, Atlanta - Denver 133:134, Cleveland - San Antonio 130:117, Detroit - Portland 122:116, New York - Utah 146:112, Toronto - Charlotte 86:111, Houston - Phoenix 117:98, Chicago - Indiana 105:120, Memphis - Los Angeles Clippers 107:98, Milwaukee - Philadelphia 101:116, Oklahoma City - Dallas 132:111
.

Neprehliadnite

OBRAZOM: Pápež Lev XIV. prijal na audiencii prezidenta SR

Pápež Pellegrinimu povedal, že by chcel v dohľadnej dobe navštíviť SR

Zomrel český výtvarník Pištěk, ktorý získal Oscara

Tomáš: Po 20 rokoch odstraňujeme diskrimináciu rodičov pri dôchodkoch