Basketbalisti Oklahomy City majú 14. výhru v sérii
V tradičnom derby dvoch historicky najúspešnejších tímov ligy Boston doma dominoval proti Los Angeles Lakers a uspel 126:105.
Autor TASR
New York 6. decembra (TASR) - Basketbalisti Oklahomy City Thunder si pripísali 14. triumf v sérii, keď si v noci na sobotu v NBA poradili s Dallasom 132:111 a suverénne vedú ligu. Úradujúcich šampiónov viedol Shai Gilgeous-Alexander s 33 bodmi.
V tradičnom derby dvoch historicky najúspešnejších tímov ligy Boston doma dominoval proti Los Angeles Lakers a uspel 126:105. Lakers tak opustili druhú priečku Západnej konferencie a prenechali ju Houstonu, ktorý zvíťazil nad Phoenixom 117:98. Najlepším strelcom Rockets bol Amen Thompson s 31 bodmi, Kevin Durant pridal 28 a v kariére sa už dostal cez hranicu 31.000 bodov ako ôsmy hráč histórie ligy.
NBA - výsledky:
Boston - Los Angeles Lakers 126:105, Orlando - Miami 106:105, Atlanta - Denver 133:134, Cleveland - San Antonio 130:117, Detroit - Portland 122:116, New York - Utah 146:112, Toronto - Charlotte 86:111, Houston - Phoenix 117:98, Chicago - Indiana 105:120, Memphis - Los Angeles Clippers 107:98, Milwaukee - Philadelphia 101:116, Oklahoma City - Dallas 132:111
