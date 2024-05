Basketbalisti Patriotov Levice vyhrali nad Spišskými Rytiermi 90:67

hlasy po zápase:



Teo Hojč, tréner Rytierov: "V tretej štvrtine sme chytili momentum, ale potom sme aj dosť rýchlo spadli. Počas celého zápasu boli zlé rozhodnutia v obrane, možno zlá komunikácia. Levice sú takým kvalitným tímom, že všetko to trestajú. Mali sme príliš veľa stratených lôpt – 17. Keď bolo najviac treba, tak súper ukázal aj svoju individuálnu kvalitu, Kneževič, keď sa lámal zápas, tak dal dve trojky z veľkej vzdialenosti. Moji hráči bojovali, išli naplno, ale nestačilo to. Gratulujem Leviciam k zaslúženému víťazstvu.“



Viktor Juríček, hráč Rytierov: "Po prvých štyroch minútach sa to s nami viezlo celý zápas. Kŕčovitý útok a školácke chyby v obrane. Všetci vieme, akú majú kvalitu Levice. Povedali sme si nejaké veci, ktoré budeme robiť v obrane a robili sme presný opak. Stačí jedna-dve chybičky, minúta-dve výpadku a oni potrestajú každú jednu chybičku. Myslím si, že výsledok hovorí za všetko.“



Michal Madzin, tréner Patriotov: "Super a pozitívne dojmy zo zápasu. Vedeli sme, že ideme na ťažké stretnutie. Som rád za vstup a za to, že sme si v prvom polčase dokázali vytvoriť náskok. Samozrejme, v tretej štvrtine očakávaný a tvrdý vstup domáceho tímu do hry, podarilo sa im stiahnuť náskok. Teší ma, že opäť dôležité strely padli aj na našej strane a dokázali sa upokojiť v tom, že sme štvrtú štvrtinu dokázali kontrolovať s dvojciferným náskokom.“



David Abrhám, hráč Patriotov: "Dojmy sú veľmi pozitívne, pretože sme vyhrali a máme majstrovský mečbal. Možno sme ani nečakali, že zápas bude mať takýto priebeh, ale myslím si, že sme pokračovali v tom, čo sme robili v prvom zápase. Padali nám trojky, celkom slušne sme bránili. Cez polčas sme mali síce miernejšie vedenie a Spišská to potom stiahla, ale nespanikárili sme a natiahli sme to na 20 bodov. Kredit za to, ale ešte nie je koniec. Povestný posledný krok býva najťažší, Spišská pôjde do Levíc s tým, že nemá čo stratiť. Nemôžeme to podceniť a určite to chceme doma ukončiť, nechceme nad tým ďalej špekulovať.“

Spišská Nová Ves 14. mája (TASR) - Basketbalisti Patriotov Levice vedú vo finálovej sérii Niké Slovenskej basketbalovej ligy už 2:0 na zápasy. V utorkovom druhom finále vyhrali nad Spišskými Rytiermi na ich palubovke presvedčivo 90:67. V sérii hranej na tri víťazstvá môžu Levice o skompletizovaní zlatého hetriku rozhodnúť už v piatok pred domácim publikom (19.00 h).finále play off Niké SBL 2023/2024 - druhý zápas /na 3 víťazstvá/:Spišskí Rytieri – Patrioti Levice 67:90 (39:51)Rytieri: Pipkins 18, Juríček 16, Harris 12, Lopez 6, Mrviš 0 (Reeves 15, Antoni, Hlivák, Makula a Zuščák 0)Patrioti: Wheeler 15, Kneževič 12, Abrhám 11, Bojanovský 9, Vrbica 7 (Howard 13, Adaway 10, Kováč 9, Krajčovič a Solčánsky po 2, Chaban a Pažický 0)TH: 11/8 – 18/13, fauly: 19 - 17, trojky: 13 - 13, rozhodovali: Ženiš, Bartoš, Ribakovs, štvrtviny: 22:23, 17:28, 20:17, 8:22, 1200 divákov/stav série: 0:2/Hostia z Levíc pokračovali v tom, čo ich zdobilo v prvom finálovom zápase. Od úvodu sa mohli na Spiši spoľahnúť na vysokú úspešnosť streľby, kolektívnu hru a kvalitnú defenzívu. Tá im priniesla v 5. minúte po koši Vrbicu stav 18:7. Rytierom trochu trvalo, kým sa dostali do správneho tempa, ale 11-bodovou šnúrou zrovnali dianie na palubovke a druhý finálový duel dostal razom iný tón. V ofenzívne ladenej prvej štvrtine vyčnieval na strane Patriotov Wheeler, veľkou mierou sa pre svoj tím postaral o stav 23:22 po úvodnej časti. Dianie v druhej časti sa vrátilo do zabehnutých koľají, faktorom u hostí bol Kneževič, ktorý pre tím opäť vybojoval dvojciferné vedenie. Spišiakom chýbala lepšia sekvencia a obrana trojbodovej streľby, museli vynaložiť mnoho síl, aby sa bodovo priblížili. Levičania s ľahkosťou kontrolovali zápas, prvý polčas vyhrali 51:39.Domáci basketbalisti po prestávke zatlačili a podarilo sa im po niekoľkých minútach vrátiť do boja o víťazstvo. Hostia na to v správnom momente zareagovali oddychovým časom, po ktorom vrátili scenár zápasu do svojho želaného stavu. Keď bolo potrebné, tak skórovali, keď bolo treba v obrane zastaviť, tak sa im to podarilo. Aj preto pred poslednou 10-minútovkou viedli 68:59. V záverečnej štvrtine už úradujúci šampión dominoval a Spišiakom nedovolil pomýšľať na akúkoľvek drámu.