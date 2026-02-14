< sekcia Šport
Basketbalistky Piešťanských Čajok zdolali v súboji o 3. miesto Slovan
Najlepšou strelkyňou domáceho kolektívu bola India Farcyová, autorka 17 bodov.
Autor TASR
Piešťany 14. februára (TASR) - Basketbalisti Piešťanských Čajok zvíťazili v súboji o tretie miesto na Tipos Final Four Slovenského pohára nad Slovanom Bratislava 77:67. Najlepšou strelkyňou domáceho kolektívu bola India Farcyová, autorka 17 bodov.
Tipos Final Four Slovenského pohára žien - o 3. miesto:
Piešťanské Čajky - BC Slovan Bratislava 77:67 (35:36)
najviac bodov: Farcyová 17, Herminjardová 16, Schwarzová 10 - Keltosová 19, Tripkovičová 18, Solmoši 13
