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Basketbalisti postúpili do 2. fázy predkvalifikácie, zdolali Kosovo
Slovenská mužská basketbalová reprezentácia zakončila prvú fázu predkvalifikácie majstrovstiev Európy 2029 so stopercentnou bilanciou.
Autor TASR
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Spišská Nová Ves 5. júla (TASR) - Slovenská mužská basketbalová reprezentácia zakončila prvú fázu predkvalifikácie majstrovstiev Európy 2029 so stopercentnou bilanciou a na prvom mieste tabuľky C-skupiny. V záverečnom zápase zdolala v Spišskej Novej Vsi pred 3509 divákmi Kosovo 86:83.
Slováci už mali pred úvodným rozskokom istotu účasti v druhej fáze predkvalifikácie ME 2029, ktorá sa odohrá systémom doma-vonku v auguste (27. a 30. augusta), novembri 2026 (26. a 29. novembra) a vo februári 2027 (25. a 28. februára). Víťazi štvorčlenných skupín postupujú do „riadnej“ kvalifikácie ME 2029, na všetky zostávajúce družstvá čaká tretia fáza predkvalifikácie ME 2029.
Oba tímy už mali jasno v tabuľkovom umiestnení a ďalšom scenári v predkvalifikácii, takže od úvodu sa hrala celkom otvorená a ofenzívne ladená partia. Kosovo malo lepší strelecký nástup, ale Slovensko sa držalo v tesnom závese. Karta sa postupne obracala, domáci využívali širšiu rotáciu a úsekom 9:1 sa dostali do vedenia. Rovnomernejšie rozloženie bodov a streľba za tri body priniesli po prvej štvrtine vedenie Slovákov 33:22. V druhej časti bola hra rozkúskovaná, ale slovenský kolektív si naďalej bez väčších problémov udržiaval dvojciferný náskok. Neskôr sa však začali kopiť chyby a straty, čo Kosovo využilo k tomu, aby sa čiastočne vrátilo do boja o víťazstvo. Slovensko ale v správnej chvíli zabralo, prvý polčas vyhralo 50:42.
Hostia odštartovali druhý polčas päťbodovou šnúrou a po dlhom čase sa dostali na rozdiel jedného útoku. Slováci však nepripúšťali otočku vo vývoji stretnutia, keď bolo potrebné, tak dokázali skórovať. Vo veľmi dobrom svetle sa prezentovala najmä dvojica Brodziansky a Hronský. Do poslednej 10-minútovky sa tak išlo za stavu 70:63. Kosovo sa opäť priblížilo k tomu, aby pripravilo súpera o stopercentnú bilanciu v prvej fáze predkvalifikácie. Necelých šesť minút pred koncom dokonca vyrovnalo zásluhou Mylesa na 76:76, neskôr aj viedlo bodovým rozdielom. O víťazovi stretnutia sa rozhodovalo v záverečnej minúte, pevnejšie nervy a lepšiu streľbu predviedlo Slovensko. Hrdinom večera sa stal Hlivák, ktorý sa postaral o víťaznú trojku približne 11 sekúnd pred koncom.
konečná tabuľka C-skupiny:
1. SLOVENSKO 4 4 0 342:292 8*
2. Kosovo 4 1 3 342:348 5
3. Albánsko 4 1 3 304:348 5
* postup do druhej fázy predkvalifikácie ME 2029
Slováci už mali pred úvodným rozskokom istotu účasti v druhej fáze predkvalifikácie ME 2029, ktorá sa odohrá systémom doma-vonku v auguste (27. a 30. augusta), novembri 2026 (26. a 29. novembra) a vo februári 2027 (25. a 28. februára). Víťazi štvorčlenných skupín postupujú do „riadnej“ kvalifikácie ME 2029, na všetky zostávajúce družstvá čaká tretia fáza predkvalifikácie ME 2029.
prvá fáza predkvalifikácie ME 2029 - C-skupina:
SLOVENSKO - Kosovo 86:83 (50:42)
Slovensko: Brodziansky 17 (11 doskokov), Hlivák 15, Pavelka 8, Páleník 6, Kováčik 5 (Hronský 20, Abrhám 8, Fusek 4, Rožánek 3, Bolek a Doležaj 0)
najviac bodov Kosova: Hajrizi 20, Myles 17, Beriša 14
TH: 20/11 - 25/17, fauly: 21 - 19, trojky: 15 - 12, rozhodovali: Nagy (Maď.), Simonavičius (Lit.), van Hoye (Bel.), štvrtiny: 33:22, 17:20, 20:21, 16:20, 3509 divákov.
SLOVENSKO - Kosovo 86:83 (50:42)
Slovensko: Brodziansky 17 (11 doskokov), Hlivák 15, Pavelka 8, Páleník 6, Kováčik 5 (Hronský 20, Abrhám 8, Fusek 4, Rožánek 3, Bolek a Doležaj 0)
najviac bodov Kosova: Hajrizi 20, Myles 17, Beriša 14
TH: 20/11 - 25/17, fauly: 21 - 19, trojky: 15 - 12, rozhodovali: Nagy (Maď.), Simonavičius (Lit.), van Hoye (Bel.), štvrtiny: 33:22, 17:20, 20:21, 16:20, 3509 divákov.
Oba tímy už mali jasno v tabuľkovom umiestnení a ďalšom scenári v predkvalifikácii, takže od úvodu sa hrala celkom otvorená a ofenzívne ladená partia. Kosovo malo lepší strelecký nástup, ale Slovensko sa držalo v tesnom závese. Karta sa postupne obracala, domáci využívali širšiu rotáciu a úsekom 9:1 sa dostali do vedenia. Rovnomernejšie rozloženie bodov a streľba za tri body priniesli po prvej štvrtine vedenie Slovákov 33:22. V druhej časti bola hra rozkúskovaná, ale slovenský kolektív si naďalej bez väčších problémov udržiaval dvojciferný náskok. Neskôr sa však začali kopiť chyby a straty, čo Kosovo využilo k tomu, aby sa čiastočne vrátilo do boja o víťazstvo. Slovensko ale v správnej chvíli zabralo, prvý polčas vyhralo 50:42.
Hostia odštartovali druhý polčas päťbodovou šnúrou a po dlhom čase sa dostali na rozdiel jedného útoku. Slováci však nepripúšťali otočku vo vývoji stretnutia, keď bolo potrebné, tak dokázali skórovať. Vo veľmi dobrom svetle sa prezentovala najmä dvojica Brodziansky a Hronský. Do poslednej 10-minútovky sa tak išlo za stavu 70:63. Kosovo sa opäť priblížilo k tomu, aby pripravilo súpera o stopercentnú bilanciu v prvej fáze predkvalifikácie. Necelých šesť minút pred koncom dokonca vyrovnalo zásluhou Mylesa na 76:76, neskôr aj viedlo bodovým rozdielom. O víťazovi stretnutia sa rozhodovalo v záverečnej minúte, pevnejšie nervy a lepšiu streľbu predviedlo Slovensko. Hrdinom večera sa stal Hlivák, ktorý sa postaral o víťaznú trojku približne 11 sekúnd pred koncom.
konečná tabuľka C-skupiny:
1. SLOVENSKO 4 4 0 342:292 8*
2. Kosovo 4 1 3 342:348 5
3. Albánsko 4 1 3 304:348 5
* postup do druhej fázy predkvalifikácie ME 2029