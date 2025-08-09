< sekcia Šport
Basketbalisti prehrali v predkvalifikácii MS 2027 s Ukrajinou 71:80
Z každej skupiny predkvalifikácie postupujú do „riadnej“ kvalifikácie tímy na prvých dvoch miestach.
Autor TASR
Riga 9. augusta (TASR) - Slovenská mužská basketbalová reprezentácia zaznamenala prvú prehru v druhej fáze predkvalifikácie majstrovstiev sveta 2027- V lotyšskej Rige nestačila na Ukrajinu po výsledku 71:80. Po polovici odohraných zápasov v D-skupine tak majú všetky tímy zhodne na konte po jednej výhre a prehre. Z každej skupiny predkvalifikácie postupujú do „riadnej“ kvalifikácie tímy na prvých dvoch miestach. Slovákov čaká najbližšie v stredu 13. augusta o 19.00 h duel so Švajčiarskom.
Slováci mali sebavedomý nástup do druhého vystúpenia v skupine, už po necelých dvoch minútach viedli 9:1. Ukrajinci zahadzovali v úvode množstvo šancí, čo súper využil k dvojcifernému vedeniu po hlavne úspešnej streľbe za tri body. Situácia sa postupne ale menila, Sanon robil veľké problémy slovenskej defenzíve a úspešnou strelou s klaksónom upravil na 24:24 po prvej časti. V druhej štvrtine to bol úplne odlišný basketbal, celkovo sa zmenil obraz hry a Ukrajina z toho výrazne ťažila aj vďaka osembodovej šnúre. Posledné slovo mal však v prvom polčase Timotej Malovec, trojkou tesne pred záverom upravil na 38:45 zo slovenského pohľadu.
Zverenci trénera Olivera Vidina zachytili nastúp do druhej 20-minútovky, po štyroch minútach sa dokázali vrátiť na rozdiel jedného koša, ale potom prišla séria nevynútených chýb a zlých rozhodnutí, ktoré posadili opätovne Ukrajinu na koňa. Slováci spustili stíhaciu jazdu, ale ukrajinský tím si už strážil svoj náskok a pred poslednou časťou viedol 64:54. Dlhé ofenzívne čakanie napokon zobralo šancu na druhý úspech do tabuľky, v závere Slovensko už iba zmiernilo prehru s Ukrajinou. Napokon v Rige prehralo jednociferným rozdielom - 71:80.
predkvalifikácia MS 2027 - D-skupina:
Ukrajina - SLOVENSKO 80:71 (45:38)
najviac bodov - Ukrajina: Sanon 23, Bobrov 18, Kovliar 14
Slovensko: T. Malovec 19, Š. Krajčovič 17, Pavelka 12, Szabó 8, Abrhám 6 (Kováčik 4, Hlivák 3, Merešš 2, Bolek, Kincel, Majerčák a Zelizňák 0)
TH: 29/20 - 18/14, fauly: 21 - 30, trojky: 6 - 9, rozhodovali: Aunkrogers (Lot.), Poursanidis (Gréc.), Györgyiová (Maď.), štvrtiny: 24:24, 21:14, 17:14, 18:19.
ďalší program Slovenska v D-skupine predkvalifikácie MS 2027:
13. augusta, 19.00 h: Švajčiarsko – Slovensko /Winterthur/
20. augusta, 18.00 h: Slovensko – Ukrajina /Bratislava/
