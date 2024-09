Basketbalisti Prievidze prehrali s Fehérvárom 84:104

kvalifikácia Európskeho pohára FIBA – 2. zápas:



Alba Fehérvár – BC Prievidza 104:84 (59:45)



Najviac bodov – Fehérvár: Thomas 28, Nichols 24, Vojvoda 18



Prievidza: Jordan 21, Jackson a Smith po 16, Dean 13, Krestinin 4 (Hlivák 10, Mrviš 3, Raitanen 1, Bolek 0)



TH: 17/14 – 27/20, fauly: 23 - 20, trojky: 14 - 12, rozhodovali: Aunkrogers (Lot.), Pešič (Srb.), Jurčevič (Chor.), štvrtiny: 31:31, 28:14, 27:16, 18:23.



/prvý zápas – 85:102, Fehérvár postupuje do skupinovej fázy EP FIBA/

Székesfehérvár 27. septembra (TASR) – Basketbalisti BC Prievidza prehrali v odvetnom stretnutí kvalifikácie Európskeho pohára FIBA na palubovke maďarskej Alby Fehérvár 84:104. Na základe skóre ide priamo do skupiny ich súper, zástupca Tipos SBL si musí počkať na svoj osud, či sa mu ujde jedno z troch miest pre tzv. lucky looserov, ktoré je pre neúspešných kvalifikantov.Odvetný kvalifikačný zápas o účasť v skupinovej fáze Európskeho pohára FIBA odštartoval vo veľkom a najmä ofenzívnom nasadení. Alba sa pustila do stíhacej jazdy, lídrom v tomto smere bol Nichols. Prievidza sa vyrovnala s počiatočným tlakom a tiež bodovými šnúrami súpera, bez výraznejších komplikácií dokázala odpovedať a nepripúšťať dramatizáciu. Plus jej pomohla nedisciplinovanosť Fehérváru, čo napokon prinieslo po prvej štvrtine vyrovnaný stav 31:31. V podobnom duchu pokračovala aj druhá časť, no v tomto úseku mali domáci basketbalisti jasne navrch. Prievidza začala robiť chyby na oboch stranách palubovky a ich súper sa začal približovať k vysnenej méte, ktorá by znamenala triumf v kvalifikačnom dvojzápase. Albe sa podarilo viesť aj o 16 bodov, ale napokon smečom uzatvoril prvý polčas Jordan a z prievidzského pohľadu upravil na 45:59.Domáci tím nadviazal na to, čo mu fungovalo v druhej štvrtine. Za Prievidzu zobral na seba zodpovednosť Jordan s Jacksonom, ale trio Thomas, Nichols a Vojvoda malo svoj deň. Dôležitý moment prišiel v piatej minúte, keď sa Fehérvár dostal do stavu, že by z kvalifikačného dvojzápasu postúpil. Prievidžania sa museli mentálne zdvihnúť a nájsť účinný recept, aby prípadné manko udržali na 16 a menej bodov, lenže pred poslednou 10-minútovkou prehrávali 61:86. Záverečná štvrtina odštartovala bodovou šou Jacksona, ktorý držal prievidzské šance nažive. S ubúdajúcim časom rozhodoval každý bod, tentoraz sa hostia úspešne pustili do stíhacej jazdy. Fehérvár si napokon so šťastím potrebný rozdiel udržal, Prievidza musela počkať na výsledky z ostatných zápasov, či si tiež zahrá skupinu Európskeho pohár FIBA.