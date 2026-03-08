Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Basketbalisti Prievidze zdolali Komárno 81:75

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Ich najlepším strelcom bol Američan Noah Craig Reynolds s 19 bodmi.

Autor TASR
Komárno 8. marca (TASR) - Basketbalisti BC Prievidza vyhrali v nedeľnom stretnutí 28. kola na palubovke BC Komárno 81:75, hoci po prvom polčase mali osembodové manko. Ich najlepším strelcom bol Američan Noah Craig Reynolds s 19 bodmi.



28. kolo Tipos SBL:

BC Komárno - BC Prievidza 75:81 (42:34)

Najviac bodov: Gray 16, Farrakhan 12, Ormiston 10 - Reynolds 19, Thomas 17, Bishop 10
