Basketbalisti Prievidze zdolali Komárno 81:75
Ich najlepším strelcom bol Američan Noah Craig Reynolds s 19 bodmi.
Autor TASR
Komárno 8. marca (TASR) - Basketbalisti BC Prievidza vyhrali v nedeľnom stretnutí 28. kola na palubovke BC Komárno 81:75, hoci po prvom polčase mali osembodové manko. Ich najlepším strelcom bol Američan Noah Craig Reynolds s 19 bodmi.
28. kolo Tipos SBL:
BC Komárno - BC Prievidza 75:81 (42:34)
Najviac bodov: Gray 16, Farrakhan 12, Ormiston 10 - Reynolds 19, Thomas 17, Bishop 10
