Basketbalisti Ruska podľa očakávania v Paríži nebudú, rozhodla FIBA

Mies 18. apríla (TASR) - Medzinárodná basketbalová federácia vylúčila Rusko z mužskej kvalifikácie na budúcoročné olympijské hry v Paríži. Utorkové rozhodnutie FIBA bolo očakávané, keďže organizácia vylúčila zo svojich súťaží všetky ruské tímy krátko po invázii na Ukrajinu.



Rusko sa podľa postavenia v rebríčku mohlo zúčastniť na tohtoročnom predkvalifikačnom turnaji, no jeho miestenku teraz dostalo Bulharsko. Rusky prišli o účasť v kvalifikácii, keďže sa vlani po zákaze nemohli predstaviť na MS ani kvalifikácii ME. Bieloruský mužský ani ženský tím sa nemohol prebojovať na hry.



FIBA v utorok neinformovala, či bude postupovať rovnako aj v 3x3 basketbale, ktorý je taktiež súčasťou olympijského programu, informovala agentúra AP. Medzinárodný olympijský výbor (MOV) vydal odporúčanie, aby jednotlivé športové organizácie povolili štart na hrách jednotlivcom z Ruska a Bieloruska, no pod neutrálnymi vlajkami. Nie však národným tímom.