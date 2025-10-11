Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 11. október 2025Meniny má Valentína
< sekcia Šport

Basketbalisti Slávie ŠKP Banská Bystrica zvíťazili nad ŠBK Šamorín

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

ŠBK Šamorín - Slávia ŠKP Banská Bystrica 49:105 (38:51).

Autor TASR
Bratislava 11. októbra (TASR) - Basketbalisti Slávie ŠKP Banská Bystrica zvíťazili v 4. kola TIPOS Extraligy na palubovke ŠBK Šamorín hladko 105:49. Pripísali si tak štvrtú výhru v sezóne a zostávajú stopercentné.



TIPOS Extraliga - 4. kolo:

CBK Košice - MBK Ružomberok 45:99 (24:50)

Najviac bodov: Kašperanová 18, Slivkárová 8, Kmetoniová, Rothová a Staníkova po 6 - Kaľužná 20, Živaljevičová 19, Mikovčáková 17, 45 divákov



ŠBK Šamorín - Slávia ŠKP Banská Bystrica 49:105 (38:51)

Najviac bodov: Pančuková 20, Hrymaľuková 14, Kononučenková 8 - Simpsonová 24 (13 doskokov), Jarošová 22, Urbanová 11



BK Klokani Ivanka pri Dunaji - BK ŠK UMB Banská Bystrica 70:55 (46:32)

Najviac bodov: Krajčírová 22 (14 doskokov), Piscová 12, Šafáriková 11 - Filická 10, Matejčíková 9, Oravcová 8, 150 divákov
.

Neprehliadnite

HRABKO: Z českých bratov sa počas predvolebnej kampane stali bratranci

Fico: Rozpočet zabezpečí, že verejné financie budú pod kontrolou

Vláda schválila návrh rozpočtu na budúci rok

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Babie leto zatiaľ v nedohľadne. Príde vôbec?