Basketbalisti Slovana podľahli Prištine 73:78

Na snímke sprava Viktor Kovačević (Slovan) a Daniel Lekndreaj (Priština) v zápase European North Basketball League (ENBL) medzi BC Slovan Bratislava - Sigal Priština 29. októbra 2025 v Bratislave. Foto: TASR - Martin Baumann

Ďalší zápas v ENBL odohrajú 4. novembra opäť na domácej palubovke, kde privítajú belgický Brusel Basketbal.

Bratislava 29. októbra (TASR) - Basketbalisti BC Slovan Bratislava podľahli tesne 73:78 kosovskému súperovi Sigal Priština v stredu na domácej palubovke v rámci skupinovej fázy ENBL. V súťaži majú na konte jedno víťazstvo a tri prehry. Ďalší zápas v ENBL odohrajú 4. novembra opäť na domácej palubovke, kde privítajú belgický Brusel Basketbal.



ENBL - skupinová fáza:

BC Slovan Bratislava - Sigal Priština 73:78 (32:39)

Najviac bodov: Medford 21, Pavelka 14, Stevenson 12 - Burns 24, Bailey 19, Kakruki 9
.

