Basketbalisti Slovana podľahli Prištine 73:78
Ďalší zápas v ENBL odohrajú 4. novembra opäť na domácej palubovke, kde privítajú belgický Brusel Basketbal.
Autor TASR
Bratislava 29. októbra (TASR) - Basketbalisti BC Slovan Bratislava podľahli tesne 73:78 kosovskému súperovi Sigal Priština v stredu na domácej palubovke v rámci skupinovej fázy ENBL. V súťaži majú na konte jedno víťazstvo a tri prehry. Ďalší zápas v ENBL odohrajú 4. novembra opäť na domácej palubovke, kde privítajú belgický Brusel Basketbal.
