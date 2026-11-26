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Basketbalisti Slovenska prehrali doma so Švajčiarmi 84:95
Ďalší duel Slovákov je na programe 25. februára 2027, doma si zmerajú sily s Veľkou Britániou.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 26. novembra (TASR) - Basketbalisti Slovenska neuspeli vo svojom druhom zápase v E-skupine druhej fázy predkvalifikácie majstrovstiev Európy 2029, vo štvrtok prehrali doma so Švajčiarskom 84:95. Postup do hlavnej fázy kvalifikácie sa tak presunul do teoretickej roviny, v tabuľke sú zverenci trénera Olivera Vidina na poslednej pozícii s bilanciou dvoch prehier.
Ďalší duel Slovákov je na programe 25. februára 2027, doma si zmerajú sily s Veľkou Britániou. V „riadnej“ kvalifikácii sa predstaví len víťaz skupiny, na všetkých ostatných čaká v lete tretia fáza predkvalifikácie ME 2029, ktorá sa uskutoční na prelome júla a augusta 2027.
Oba tímy hrali o prvé víťazstvo v druhej fáze predkvalifikácie, zaplnené tribúny sledovali od úvodu dosť ofenzívny, ale aj vyrovnaný basketbal. Švajčiari boli väčšiu časť vo vedení, slovenskej defenzíve robili starosti najmä Fofana a Schumacher. Domáci však tiež ukazovali kvalitu, hlavne Hronský a DeJulius. Slováci sa snažili držať krok veľkou rotáciou hráčov, úvodná štvrtina priniesla napokon vyrovnaný stav 25:25. Defenzívy neboli na programe dňa ani v druhej časti, súperi si naďalej vymieňali tesný náskok. Švajčiarom patrila koncovka, šesťbodovou šnúrou si napokon vybojovali po prvom polčase vedenie 49:44.
Slováci sa po prestávke herne trápili, takmer polovicu štvrtiny mali len jeden úspešný kôš z hry. Švajčiari na tom boli oveľa lepšie, v tomto úseku si vypracovali dvojciferný náskok. Zmena prišla s oddychovým časom, situáciu zobrali do rúk Hronský s Kováčikom a v priebehu pár momentov ožila opätovne nádej na víťazstvo. Zopakovala sa však strata koncentrácie z konca druhej štvrtiny, hostia to naplno využili a pred záverečnou 10-minútovkou viedli 71:60. „Helvéti“ nabrali sebavedomie a s prehľadom začali kontrolovať zápas. Slovensko sa síce v koncovke snažilo zdramatizovať súboj o konečný výsledok, no napokon si nedokázalo zaknihovať prvý úspech v druhej fáze predkvalifikácie ME 2029.
hlasy po zápase /TASR/:
Oliver Vidin, tréner Slovenska: „Myslím si, že Švajčiari boli v lepšom rytme. To je prvá vec, plus sú skúsenejšie družstvo. Majú dvoch hráčov v EuroCupe, jeden hrá vo Francúzsku a ďalší v Jadranskej lige. My máme všetkých hráčov v slovenskej lige. Krajčovič s DeJuliusom boli podľa mňa najlepšími hráčmi nášho tímu v tomto stretnutí. Krajčovič hrá druhú nemeckú ligu, DeJulius Euroligu. DeJulius však pred 48 hodinami odohral zápas s Parížom, cestoval a bol unavený, ale podal výkon. Myslím si, že nielen my, ale v kluboch treba veľa pracovať. Hlavne na podkošových hráčov to najviac zlyhalo, dávali nám veľmi veľa bodov z tohto územia. To by sa nám nemalo stávať a bol to hlavný problém.“
Peter Kováčik, hráč Slovenska: „Myslím si, že sme do stretnutia vstúpili so správnou mentalitou a tak, ako sme chceli a trénovali. Som toho názoru, že zlom prišiel v tretej štvrtine, keď sme ich nechali odskočiť na 11 bodov. Dokázali sme sa do toho vrátiť, ale stálo nás to nejaké sily a Švajčiari nám opäť odskočili. Proti takým hráčom, ako je Fofana alebo Schumacher, tak si to proste dokážu ukontrolovať. Tak tomu bolo a výsledok je taký, aký je.“
Matúš Hronský, hráč Slovenska: „V útoku to bolo v poriadku, ale v obrane sme sa trápili. Robili sme zbytočne veľa chýb, myslím si, že sme dostali zbytočne veľa bodov z podkošového priestoru. Musíme to zlepšiť, aby sme to Švajčiarsku oplatili. Nemôžeme sa vyhovárať na to, že Švajčiari sú dlhšie spolu. Musíme na tom zapracovať, aj sme spolu dlho neboli a okno bolo krátke. Verím, že vo februári, keď to bude dlhšie, tak to bude mať doma víťazný koniec.“
Ďalší duel Slovákov je na programe 25. februára 2027, doma si zmerajú sily s Veľkou Britániou. V „riadnej“ kvalifikácii sa predstaví len víťaz skupiny, na všetkých ostatných čaká v lete tretia fáza predkvalifikácie ME 2029, ktorá sa uskutoční na prelome júla a augusta 2027.
druhá fáza predkvalifikácie ME 2029 - E-skupina:
SLOVENSKO - Švajčiarsko 84:95 (44:49)
Slovensko: DeJulius 26 (10 asistencií), Hronský 17, Mokráň 9, Pavelka 8, Hlivák 3 (Kováčik 9, Krajčovič 8, Golian 4, Abrhám, Bolek a Fusek 0)
Najviac bodov Švajčiarska: Mambo 24, Fofana 19, Schumacher 17
TH: 29/20 - 13/9, fauly: 17 - 22, trojky: 12 - 12, rozhodovali: Yilmaz (Tur.), Kounelles (Cyp.), Cotrobas-Dascalu (Rum.), štvrtiny: 25:25, 19:24, 16:22, 24:24, 2511 divákov.
SLOVENSKO - Švajčiarsko 84:95 (44:49)
Slovensko: DeJulius 26 (10 asistencií), Hronský 17, Mokráň 9, Pavelka 8, Hlivák 3 (Kováčik 9, Krajčovič 8, Golian 4, Abrhám, Bolek a Fusek 0)
Najviac bodov Švajčiarska: Mambo 24, Fofana 19, Schumacher 17
TH: 29/20 - 13/9, fauly: 17 - 22, trojky: 12 - 12, rozhodovali: Yilmaz (Tur.), Kounelles (Cyp.), Cotrobas-Dascalu (Rum.), štvrtiny: 25:25, 19:24, 16:22, 24:24, 2511 divákov.
Oba tímy hrali o prvé víťazstvo v druhej fáze predkvalifikácie, zaplnené tribúny sledovali od úvodu dosť ofenzívny, ale aj vyrovnaný basketbal. Švajčiari boli väčšiu časť vo vedení, slovenskej defenzíve robili starosti najmä Fofana a Schumacher. Domáci však tiež ukazovali kvalitu, hlavne Hronský a DeJulius. Slováci sa snažili držať krok veľkou rotáciou hráčov, úvodná štvrtina priniesla napokon vyrovnaný stav 25:25. Defenzívy neboli na programe dňa ani v druhej časti, súperi si naďalej vymieňali tesný náskok. Švajčiarom patrila koncovka, šesťbodovou šnúrou si napokon vybojovali po prvom polčase vedenie 49:44.
Slováci sa po prestávke herne trápili, takmer polovicu štvrtiny mali len jeden úspešný kôš z hry. Švajčiari na tom boli oveľa lepšie, v tomto úseku si vypracovali dvojciferný náskok. Zmena prišla s oddychovým časom, situáciu zobrali do rúk Hronský s Kováčikom a v priebehu pár momentov ožila opätovne nádej na víťazstvo. Zopakovala sa však strata koncentrácie z konca druhej štvrtiny, hostia to naplno využili a pred záverečnou 10-minútovkou viedli 71:60. „Helvéti“ nabrali sebavedomie a s prehľadom začali kontrolovať zápas. Slovensko sa síce v koncovke snažilo zdramatizovať súboj o konečný výsledok, no napokon si nedokázalo zaknihovať prvý úspech v druhej fáze predkvalifikácie ME 2029.
hlasy po zápase /TASR/:
Oliver Vidin, tréner Slovenska: „Myslím si, že Švajčiari boli v lepšom rytme. To je prvá vec, plus sú skúsenejšie družstvo. Majú dvoch hráčov v EuroCupe, jeden hrá vo Francúzsku a ďalší v Jadranskej lige. My máme všetkých hráčov v slovenskej lige. Krajčovič s DeJuliusom boli podľa mňa najlepšími hráčmi nášho tímu v tomto stretnutí. Krajčovič hrá druhú nemeckú ligu, DeJulius Euroligu. DeJulius však pred 48 hodinami odohral zápas s Parížom, cestoval a bol unavený, ale podal výkon. Myslím si, že nielen my, ale v kluboch treba veľa pracovať. Hlavne na podkošových hráčov to najviac zlyhalo, dávali nám veľmi veľa bodov z tohto územia. To by sa nám nemalo stávať a bol to hlavný problém.“
Peter Kováčik, hráč Slovenska: „Myslím si, že sme do stretnutia vstúpili so správnou mentalitou a tak, ako sme chceli a trénovali. Som toho názoru, že zlom prišiel v tretej štvrtine, keď sme ich nechali odskočiť na 11 bodov. Dokázali sme sa do toho vrátiť, ale stálo nás to nejaké sily a Švajčiari nám opäť odskočili. Proti takým hráčom, ako je Fofana alebo Schumacher, tak si to proste dokážu ukontrolovať. Tak tomu bolo a výsledok je taký, aký je.“
Matúš Hronský, hráč Slovenska: „V útoku to bolo v poriadku, ale v obrane sme sa trápili. Robili sme zbytočne veľa chýb, myslím si, že sme dostali zbytočne veľa bodov z podkošového priestoru. Musíme to zlepšiť, aby sme to Švajčiarsku oplatili. Nemôžeme sa vyhovárať na to, že Švajčiari sú dlhšie spolu. Musíme na tom zapracovať, aj sme spolu dlho neboli a okno bolo krátke. Verím, že vo februári, keď to bude dlhšie, tak to bude mať doma víťazný koniec.“
tabuľka E-skupiny:
1. V. Británia 2 2 0 207:147 4
2. Švajčiarsko 2 1 1 170:194 3
3. SLOVENSKO 2 0 2 156:192 2
1. V. Británia 2 2 0 207:147 4
2. Švajčiarsko 2 1 1 170:194 3
3. SLOVENSKO 2 0 2 156:192 2
ďalší program v E-skupine druhej fázy predkvalifikácie ME 2029:
nedeľa 29. novembra, 16.00 h: Veľká Británia - Švajčiarsko
štvrtok 25. februára 2027: SLOVENSKO - Veľká Británia
nedeľa 28. februára 2027: Švajčiarsko - SLOVENSKO
nedeľa 29. novembra, 16.00 h: Veľká Británia - Švajčiarsko
štvrtok 25. februára 2027: SLOVENSKO - Veľká Británia
nedeľa 28. februára 2027: Švajčiarsko - SLOVENSKO