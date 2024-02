Basketbalisti Slovenska prehrali v kvalifikácii ME s Belgickom

Kvalifikácia ME 2025 muži – C-skupina:



Slovensko – Belgicko 60:75 (36:40)



zostava a body Slovenska: Brodziansky 17, Ihring 12, Krajčovič a Pavelka po 8, Malovec 6 (Jones 6, Majerčák 3, Fusek, Mokráň a Volárik 0) - najviac bodov Belgicko: Obasohan 22, Gillet 14, Delalieux 10. TH: 11/10 – 13/11, fauly: 18 - 17, trojky: 6 - 10, rozhodovali: Poursanidis (Gréc.), Baldini (Tal.), Oliot (Fr.), štvrtiny: 13:25, 23:15, 18:24, 6:11, 3000 divákov (vypredané).

ďalší program C-skupiny kvalifikácie ME 2025 vo februári 2024:



nedeľa 25. februára



16.05 h (Riga): Lotyšsko – Slovensko



17.30 h (Charleroi): Belgicko - Španielsko

Bratislava 22. februára (TASR) – Basketbalisti Slovenska odštartovali dianie v C-skupine kvalifikácie majstrovstiev Európy 2025 domácou prehrou 60:75 s Belgickom. Stretnutie prilákalo do zrekonštruovaného Národného basketbalového centra v Bratislave najvyššiu basketbalovú návštevu za uplynulé roky, pri domácom vstupe reprezentácie bolo prítomných približne 3000 divákov. Najbližší duel Slovákov je na programe v nedeľu 25. februára o 16.05 h na palubovke Lotyšska.Úvod do kvalifikačných bojov o postup na majstrovstvá Európy 2025 sa pre Slovensko začal ideálnym spôsobom, smeč Malovca rozprúdil publikum a naštartoval 7-bodovú šnúru domácich basketbalistov. Belgicko sa z počiatočného tlaku spamätalo a hneď začalo ukazovať, prečo nechýbalo na poslednom európskom šampionáte. V hre malo obrovský prehľad, 14 bodmi za sebou dostalo vedenie na svoju stranu a Slovensko na viac ako štyri minúty odpojilo od akejkoľvek bodovej aktivity. Zverenci trénera Aramisa Nagliča tak prehrávali po prvej štvrtine dvojciferným rozdielom – 13:25. Tvrdá a fyzická hra súpera bola pre Slovákov veľkým sústom v ďalšom priebehu, len s ťažkosťami sa presadzovali do pripravenej defenzívy a ani z diaľky to nepadalo podľa predstáv. Hostia naproti tomu kontrolovali dianie, pokrývali si kľúčové osobnosti na slovenskej strane a k žiadnemu náporu súpera nepúšťali. V závere prvého polčasu sa konečne dostalo k slovu tiež Slovensko, 8-bodová šnúra, vrátane úspešnej trojky Ihringa tesne pred klaksónom, priniesla pri stave 36:40 nádej na úspešný vstup do diania v C-skupine.Pozitívne pokračoval aj začiatok druhého polčasu, Slovákom sa viackrát podarilo priblížiť na rozdiel jediného koša, ale bližšie ich už Belgicko nepustilo. Keď bolo potrebné, tak bez väčších starostí skórovali ich hráči a udržiavali si bezpečný bodový odstup. Dokumentoval to hlavne bodový úsek 11:1, po ktorom mali hostia opätovne dvojciferný náskok. Slovenský tím mal pred sebou náročnú cestu, ak chcel víťazne odštartovať kvalifikačné boje, pred poslednou štvrtinou totiž prehrával 54:64. O všetkom rozhodol nástup do záverečnej 10-minútovky, 9 belgických bodov v rade definitívne ukončilo nádeje Slovenska na domáci úspech. Prvé body v tejto fáze hry prišli až na konci deviatej minúty, keď už bolo o osude stretnutia rozhodnuté.