Žreb kvalifikácie MS 2027:



A-skupina: Španielsko, Gruzínsko, SLOVENSKO (v prípade 1. miesta v A-skupine predkvalifikácie), 2. postupujúci tím z D-skupiny predkvalifikácie



C-skupina: Srbsko, Turecko, Bosna a Hercegovina, SLOVENSKO (v prípade 2. miesta v A-skupine predkvalifikácie)







Program prvej fázy kvalifikácie MS 2027:



prvý asociačný termín: 24. novembra – 2. decembra 2025



druhý asociačný termín: 23. februára – 3. marca 2026



tretí asociačný termín: 29. júna – 7. júla 2026



Dauha 13. mája (TASR) – Basketbalisti Slovenska spoznali potenciálnych súperov v kvalifikácii o účasť na majstrovstvá sveta 2027 v Katare. V prípade postupu z prvého miesta v A-skupine predkvalifikácie MS 2027 narazia v A-skupine na Španielsko, Gruzínsko, druhý postupujúci tím z D-skupiny predkvalifikácie. Ak by si zabezpečili druhé postupové miesto, tak ich žreb poslal do C-skupiny spolu so Srbskom, Tureckom a Bosnou a Hercegovinou.Slováci sa do „riadnej“ kvalifikácie opäť musia dostať z predkvalifikácie, posledné dva pokusy boli v ich podaní úspešné, keď hrali o postup na MS 2023 a ME 2025. Slovensko sa zatiaľ v ére samostatnosti neprebojovalo na finálový turnaj MS alebo ME. Naposledy skončilo v kvalifikácii na tohtoročný európsky šampionát bez víťazstva. V A-skupine predkvalifikácie MS 2027 zabojuje o dve postupové miesta proti Ukrajine a Švajčiarsku, stretnutia druhej fázy predkvalifikácie MS 2027 sa uskutočnia od 2. do 20. augusta systémom doma-vonku.Ak by sa stali víťazom A-skupiny, tak na nich v kvalifikačnom cykle opäť čaká Španielsko, s ktorým sa už stretli v rámci bojov o účasť na ME 2025. Ďalším súperom je pravidelný účastník záverečných turnajov Gruzínsko, jeho doterajším maximom je 11. miesto z roku 2011. Tretím účastníkom bude jeden z trojice Dánsko, Nórsko alebo Chorvátsko.Druhé postupové miesto v A-skupine ich podľa žrebu prisúdilo do C-skupiny k Srbom, okrem iného bronzovým z OH 2024 a strieborným z MS 2023. V kvalifikácii by si zahrali aj s Tureckom, jeho doterajším maximom je striebro z MS 2010. Tretím do partie je Bosna a Hercegovina, ktorá sa pokúsi prvýkrát prebojovať medzi svetovú špičku.Kvalifikácia o účasť na MS 2027 sa uskutoční od novembra 2025 do marca 2027, v európskej časti zabojuje celkovo 32 tímov o 12 miesteniek na záverečný turnaj. V prvej fáze sa hrá systémom doma-vonku, zo štvorčlenných skupín idú ďalej traja najlepší a k tomu si prenášajú aj dosiahnuté výsledky s postupujúcimi tímami. V druhej fáze sa stretnú systémom doma-vonku s družstvami, s ktorými nehrali v úvodnej fáze. Na záverečný turnaj postúpia z každej šesťčlennej skupiny tímy na prvých troch miestach. Dejiskom MS 2027 bude od 27. augusta do 12. septembra Katar.