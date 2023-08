Basketbalisti Slovenska uspeli v Albánsku, skupinu vyhrali bez straty

tretia fáza predkvalifikácie ME 2025 – I-skupina:



Albánsko – SLOVENSKO 64:89 (34:41)

Najviac bodov Albánska: Lilaj 14, Hysenagolli 12, Tola 10. Zostava a body Slovenska: Majerčák 16, Mokráň 15, Doležaj 10, Brodziansky 3, Krajčovič 0 (Hlivák 20, Szabó 12, Pavelka 9, Volárik 4, Bolek 0)



TH: 18/10 – 19/13, fauly: 24 - 21, trojky: 2 - 12, rozhodovali: Horozov (Bul.), Yalmanová (Tur.), Ninkovič (Srb.), štvrtiny: 21:15, 13:26, 15:28, 15:20

Konečná tabuľka I-skupiny:



1. Slovensko 4 4 0 327:250 8*



2. Rumunsko 4 2 2 282:298 6



3. Albánsko 4 0 4 273:334 4



* - postup do kvalifikácie ME 2025



Drač 5. augusta (TASR) – Basketbalisti Slovenska uspeli aj vo svojom záverečnom štvrtom vystúpení v I-skupine predkvalifikácie ME 2025. Na palubovke Albánska v sobotu vyhrali suverénne 89:64 a potvrdili prvenstvo v tabuľke so stopercentnou bilanciou. Postup do ďalšej kvalifikačnej fázy mali zverenci trénera Aramisa Nagliča istý už pred duelom v Drači.Slováci si v predkvalifikačnom cykle pripísali celkovo ôsme víťazstvo za sebou. V riadnej kvalifikácii sa predstavia opäť po siedmich rokoch, žreb je na programe na budúci týždeň.Basketbalisti Slovenska síce nastúpili v najsilnejšej základnej päťke, ale prvá štvrtina bola najmä o Albánsku. Úvod stretnutia naladil na útočnú vlnu a domáci zaslúžene viedli. Zverenci Nagliča sa dlho spoliehali na streľbu za tri body, veď prvý úspešný dvojbodový pokus prišiel až v 5. minúte od Mokráňa. Po 10 minútach čistého času prehrávali hostia 15:21. Začiatok druhej časti bol v podobnom duchu, veľké starosti robil produktívny Lekndreaj, no Slováci začali preberať kontrolu nad zápasom. Hráči z lavičky sa naplno chopili svojej možnosti a ukázali svoju kvalitu. Čoraz lepšia defenzíva sa odrazila na tom, že v 4. minúte poslal Volárik tím prvýkrát v zápase do vedenia. Týmto momentom sa zmenil tón zápasu, keď sa k tomu pridalo efektívne podkošové duo Pavelka a Szabó, tak výsledkom bolo polčasové vedenie 41:34.Sebavedomá a kolektívna hra sa odrazila aj do druhého polčasu, s výraznejším prispením Majerčáka bolo už v 3. minúte slovenské vedenie dvojciferné – 47:36. Celkovo sa hostia nadýchli k úseku 15:4, ktorým definitívne zlomili odpor súpera. Slovensko hralo s ľahkosťou, na palubovke dominovalo a domáci sa podobne ako v predchádzajúcich stretnutiach nezmohli na výraznejší odpor. Bez väčších problémov narástlo vedenie cez 20-bodovú hranicu, do poslednej 10-minútovky sa išlo zo slovenského pohľadu za stavu 69:49. Ani v štvrtej štvrtine neprišlo žiadne poľavenie, s chuťou hrajúci výber Slovenska si napokon suverénnym krokom došiel za stopercentnou bilanciou v tretej fáze predkvalifikácie ME 2025.