Basketbalisti Slovenska v predkvalifikácii s výhrou, uspeli v Nórsku

Nórsko – Slovensko 56:68 (33:36)



Najviac bodov Nórska: Ndow 17, Frey 13, Mjoes 8 - zostava a body Slovenska: Brodziansky 20, Mokráň 18, Ihring 10, Malovec 3, Krajčovič 0 (Bachan 9, Doležaj 8, Fusek a Majerčák 0)



TH: 7/5 – 14/10, Fauly: 18 - 17, Trojky: 7 - 10, Štvrtiny: 20:16, 13:20, 13:14, 10:18, Rozhodovali: Vitkauskas (Lit.), Sanchez Sixto (Šp.), Župančič (Slov.).

Bergen 13. novembra (TASR) – Basketbalisti Slovenska získali v D-skupine predkvalifikácie majstrovstiev Európy 2025 v krátkom čase ďalšie víťazstvo. Po domácom úspechu s Dánskom dokázali uspieť aj v Nórsku, kde zvíťazili 68:56.K dôležitému triumfu z pohľadu zachovania postupových šancí najvýraznejšie prispel Vladimír Brodziansky s 20 bodmi. Slovákov čakajú ešte v D-skupine dva duely, 23. februára 2023 sa predstavia doma proti Severnému Macedónsku a 26. februára zakončia účinkovanie vonku proti Dánsku.Slováci nastúpili do súboja s Nórskom v totožnej základnej zostave, ako tomu bolo pri víťazstve nad Dánskom. Od úvodu sa hralo v rýchlom tempe, čo bolo však dôležité, tak zverenci trénera Aramisa Nagliča zvládli nástup a nenechali sa severským súperom zaskočiť. Zo svojej výškovej prevahy nedokázali úplne ideálne ťažiť, práve naopak, svojho súpera nechali rozstrieľať. Domácu 9-bodovú šnúru viedol Ndow, vedenie tak dostal so spoluhráčmi na nórsku stranu. Slovensko zakontrovalo dobrou koncovkou, ale prvú štvrtinu prehralo 16:20. Slovenskej reprezentácii patril záver prvej a začiatok druhej časti, 8 bodmi v rade sa rýchlo vrátila do zápasu a v 3. minúte sa za stavu 20:20 v podstate začínalo odznova. Od tohto momentu to bola vyrovnaná partia, trochu navrch malo v nej Nórsko vďaka Freyovi. Slovákom opäť raz patrila koncovka, Brodziansky tesne pred klaksónom upravil na polčasových 36:33 zo slovenského pohľadu.Po prestávke pokračoval bojovný basketbal, v ktorom sa oba tímy museli nadrieť na body. Na slovenskej strane odvádzal príkladnú robotu Brodziansky, spolu so spoluhráčmi dokázali efektívne odrážať tlak Nórov. Od dobrej defenzívy to šlo v útoku ľahšie, necelé štyri minúty Bachan trojkou zvyšoval na najvyššie slovenské vedenie v zápase – 48:38. Domáci basketbalisti podľa očakávania tlačili, ale do poslednej 10-minútovky išli Slováci stále za priaznivého stavu – 50:46. Nóri chceli zvrátiť negatívny vývoj stretnutia, ale zo slovenskej strany prichádzala vždy bodová odpoveď. Lídrom v tejto kľúčovej fáze bol Ihring a keď sa k nemu pridali spoluhráči, tak opätovne dokázali domácim výraznejšie odskočiť. Nečakaným hrdinom v závere bol Doležaj, svojimi bodmi nasmeroval Slovensko k druhému triumfu v predkvalifikácii ME 2025.