Basketbalisti Španielska zdolali Litvu a sú vo štvrťfinále

ME v basketbale - osemfinále (Berlín):



Španielsko - Litva 102:94 (83:83, 40:45)

Berlín 11. septembra (TASR) - Basketbalisti Španielska postúpili do štvrťfinále majstrovstiev Európy, keď v sobotňajšom zápase zdolali Litvu 102:94 po predĺžení. V riadnom hracom čase sa duel skončil 83:83.Španieli sa medzi najlepšiu osmičku turnaja prepracovali po 21.-krát v histórii. Nechýbali tam od roku 1979. Prekonali tak rekord Sovietskeho zväzu, ktorý sa v rokoch 1951-1989 dostal medzi osem najlepších v 20 turnajoch v sérii.Litovčania viedli ešte v úvode štvrtej štvrtiny o osem bodov (74:66), no ďalší priebeh stretnutia patril úradujúcim svetovým šampiónom. Predĺženie ešte dokázal vybojovať Ignas Brazdeikis dve sekundy pred koncom riadnej hracej doby "doťuknutím," do koša, no dodatočnú päťminútovku ovládli Španieli. Víťazov viedol Lorenzo Brown s 28 bodmi a 8 asistenciami, za Litvu dal najviac bodov Mindaugas Kuzminskas - 18.