Basketbalisti SR mieria za postupom, Naglič: Chlapci si to zaslúžia

Levice 27. júla (TASR) - Basketbalisti Slovenska sú opäť o krok bližšie k vytúženej méte vymaniť sa z predkvalifikačného sita a hrať proti najlepším tímom Európy. V druhom vystúpení I-skupiny predkvalifikácie ME 2025 zaknihovali proti Albánsku jasné víťazstvo (86:63) a svojou hrou a výsledkami si na svoju stranu získavajú čoraz viac fanúšikov.



Do slovenského reprezentačného tímu sa vrátila víťazná mentalita a aj diváci začínajú na túto pozitívnu zmenu reagovať. Ak vezmeme do úvahy celý predkvalifikačný cyklus, tak na Albánsko prišla do levickej športovej haly najvyššia návšteva - 1250 divákov. "Bol som aj prekvapený z toho, koľko ľudí prišlo. Bola streda, leto, preto chceme každému jednému z nich poďakovať za to, že prišli. Vážime si to a verím, že budúci týždeň ich príde ešte viac," nešetril chválou rozohrávač Matej Majerčák.



Druhé víťazstvo v I-skupine vyšvihlo Slovákov na prvé postupové miesto a celkovo už išlo o šiesty predkvalifikačný úspech v sérii. "Myslím si, že fungujeme dobre. Nekomplikujeme si veci, máme dobrú atmosféru a víťaznú mentalitu. Všetko sa mi to páči a užívam si to. S tým, čo odovzdávajú chalani na palubovke, tak verím, že proti Rumunsku príde ešte viac fanúšikov. Zaslúžia si takú podporu. Všetci chcú vyhrať, nekalkulujú, idú do toho naplno. Nie je ľahké hrať a trénovať v júli, auguste, keď možno spoluhráči niekde oddychujú. Klobúk dole pred nimi," uviedol pre TASR reprezentačný tréner Aramis Naglič.



Herne boli jeho zverenci lepší, ale v prvom polčase dovolili Albánsku viackrát hrať ich hru, ktorá dala hosťom nádej na výhru v Leviciach. "Na začiatku nám robila problémy ich streľba za tri body, v prvej štvrtine sme dostali 27 bodov, čo bolo proste veľmi veľa. Ničím nás ale neprekvapili, vedeli sme, ako budú hrať, tréneri nás na to výborne pripravili a my sme si to už potom postrážili," prezradil Majerčák.



Kľúčová a rozhodujúca bola tretia štvrtina, Slováci do nej nastúpili s veľkým sebavedomím na oboch stranách palubovky a výsledkom bolo, že Albáncom nedovolili za túto časť zápasu žiaden kôš z hry, len tri premenené trestné hody. Náskok narástol na 25 bodov a odpor súpera sa im podarilo definitívne zlomiť. "Vedeli sme a aj pred zápasom som povedal, že Albánsko bude hrať nepríjemne, veľa 1 na 1. Nie je to ľahké brániť, k tomu im padli nejaké strely. My hráme lepšie proti organizovanejšiemu tímu, keď presne vieme, čo sa deje na palubovke. Potom sme začali 'switchovať pick-n-roll´, lepšie brániť, zavreli sme všetko vnútri. Výborné preberanie, dobrá komunikácia v obrane, kontrola doskoku. To, čo nám trochu chýbalo, bola úspešnosť streľby. S takouto obranou a doskokom si však vieme pomôcť, aj keď sú nejaké chyby, respektíve nepremenenej strely. Keby sme tak nehrali, tak by bol problém," myslí si tréner Slovenska.



Priebežný stav umožnil v záverečných minútach dať priestor aj menej vyťaženým hráčom v slovenských farbách. Prvé body medzi mužmi zaznamenal Milan Szabó. Celkovo boli na víťaznej strane štyria dvojciferní strelci, čo je skvelá vizitka pre útočný potenciál tímu. "Chcel som využiť túto šancu, pretože každý hráč, nielen Szabó, Hlivák a Bolek, si zaslúžia hrať každú minútu. Sú s nami od začiatku prípravy, bez nich by sme ani my nemohli odrobiť to, čo sme mohli odrobiť. Sú dôležití, nielen ako osobnosti, ale aj ako hráči do tréningu. Som rád, že využili minúty a budem ešte radšej, ak sa to udeje aj proti Rumunsku,“ vyhlásil Naglič.



Slovenskí hráči našli pod jeho taktovkou víťazný recept a hlavne sebavedomie, ktoré by ich mohlo dostať do vytúženej kvalifikácie o účasť na ME 2025. "Vlado Brodziansky nemôže dávať všetky body, hlavne si už na neho dávajú pozor, čiže sa mu hrá ťažšie. Nám ostatným sa ale otvárajú voľné pozície, musíme sebavedomo strieľať. Je tu mnoho talentovaných a mladých hráčov, ktorí majú chuť hrať a vyhrávať. Ide nám to a chceme sa prebojovať do kvalifikácie, kde sú lepšie tímy a aj tam niečo dosiahnuť," naznačil ambície pivot Jakub Mokráň.



Prvé miesto v tabuľke, zatiaľ bez prehry, dodáva nádej na dosiahnutie méty, ale už v stredu 2. augusta o 18.00 h v Leviciach čaká jeho spoluhráčov pravdepodobne rozhodujúca bitka o vybojovanie jedného postupového miesta. "A do ďalších zápasov musíme ísť s rovnakou mentalitou, že ich chceme vyhrať, byť lídri skupiny a postúpiť do kvalifikácie. Myslím si, že to je náš jediný cieľ a na nič iné nepozeráme," hovoril Majerčák. V ceste im bude stáť Rumunsko, na ktorého palubovke si vybojovali prvý úspech v I-skupine (69:65). "Najbližšie stretnutie bude o všetkom. Nie je čas rozmýšľať o nejakom bodovom rozdiele, ideme ho skúsiť vyhrať. Dáme do toho všetko a bol by som rád, kebyže prejdeme skupinu, pretože si to chlapci zaslúžia," dodal reprezentačný tréner.