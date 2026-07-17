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Basketbalisti SR podľahli Estónsku tesne 71:72, budú hrať o 19. miesto

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Ilustračná snímka basketbalovej lopty. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Zverenci trénera Mikela Odriozolu tak budú hrať o konečné 19. miesto. V nedeľu nastúpia proti jednému tímu z trojice Albánsko, Arménsko, Kosovo.

Autor TASR
,aktualizované 
Bratislava 17. júla (TASR) - Slovenskí basketbalisti do 20 rokov neuspeli ani vo svojom piatom vystúpení na majstrovstvách Európy B-kategórie v Bratislave. V piatkovom stretnutí v skupine o 17.-21. miesto podľahli Estónsku 71:72, hoci po polčase viedli 41:29.

Zverenci trénera Mikela Odriozolu tak budú hrať o konečné 19. miesto. V nedeľu nastúpia proti jednému tímu z trojice Albánsko, Arménsko, Kosovo.

B-kategória ME do 20 rokov - o 17.-21. miesto:

SLOVENSKO - Estónsko 71:72 (41:29)

Najviac bodov: Pospíšil 18, Ázacis 15, Hoferica a Stanko po 10 - Mäe 20, Suurorg 10, Alles 9

ďalšie stretnutie:

Arménsko - Albánsko 74:54 (33:41)


hlas po zápase /zdroj: slovakbasket.sk/:

Dávid Bujdoš, hráč SR 20: „Ťažko teraz nájdem slová, ale robili sme, čo sa dalo. Dali sme zo seba maximum. Bohužiaľ, urobili sme zbytočné chyby na konci a prehrali sme o bod. Škoda toho posledného faulu, ale určite to nezmenilo hru. Zápas sa nerieši v posledných minútach, ale v priebehu celého zápasu. Čaká nás posledný zápas. Hlavy hore. Ideme ho vyhrať.“
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