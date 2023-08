Basketbalisti SR postúpili, Naglič: Trochu som sa bál

Levice 3. augusta (TASR) – Obavy z najťažšieho predkvalifikačného duelu sa pre basketbalistov Slovenska rýchlo rozplynuli. Pred takmer 1700 divákmi predviedli najlepší výkon pod vedením trénera Aramisa Nagliča a po jednoznačnom víťazstve 83:58 nad Rumunskom ich už nikto nemôže zosadiť z postupového miesta v I-skupine.



Rumuni potrebovali uspieť, ideálne o 5 a viac bodov, aby mohli Slovákov v tabuľke preskočiť. Tento scenár sa našťastie nenaplnil, aj keď úvod patril súperovi. "Trochu som sa bál, pretože Rumunsko je skúseným tímom a išlo stále zdvojovať Brodzianskeho, čo sa aj stalo. Bol dosť trpezlivý, otvoril sa tak priestor ďalším hráčom, vlastne všetkým. Zobrali to na seba a ukázala sa tak sila tímu. Na tomto sa dá stavať v budúcnosti. Zápas sa hrá 40 minút, treba sa niektorým situáciám prispôsobiť. Začiatok bol možno trochu nervózny, ale bolo potrebné sa prispôsobiť tomu, čo robili s Brodzianskym. Krok po kroku sa to otvorilo a hralo sa nám ľahšie," povedal pre TASR tréner Slovenska.







Vo fyzickej bitke začal mať jeho tím veľmi rýchlo navrch, čo sa ukázalo na postupnom navyšovaní skóre. Vysoká úspešnosť streľby za tri body, štyria dvojciferní strelci, to všetko podčiarklo postupový úspech Slovákov. "Myslím si, že toto stretnutie bolo oveľa fyzickejšie, ako tomu bolo v Rumunsku. Možno aj v hlavách sme mali nastavenie, že chceme vyhrať a preto sme v druhej štvrtine mierne poľavili. Teší ma, že sa nezopakovalo to, čo sa stalo proti Severnému Macedónsku, keď sme súperovi dovolili dotiahnuť sa, ale my sme navýšili náskok," uviedol autor 11 bodov, Timotej Malovec.



Talentovaný krídelník prišiel pomôcť na rozhodujúci duel v I-skupine a jeho prínos bol od vstupu na palubovku viditeľný. Po úspešnej komunikácii s klubovými činovníkmi v Srbsku, sa tak aj on mohol pred zaplnenou levickou športovou halou radovať z postupu: "Bol to primárny cieľ, s ktorým sme išli do celej predkvalifikácie. Chceli sme z nej dostať do riadnej kvalifikácie. Myslím si, že ako sme tím ukázali, ako sme rástli a tento výkon je akousi bodkou. Síce ešte nie je koniec predkvalifikácie, ale toto bola úroveň hry, ktorú vieme predvádzať a dostala nás do kvalifikácie."



Herný a výsledkový progres je pod taktovkou skúseného chorvátskeho kouča evidentný, v celom predkvalifikačnom cykle vyhrali už sedem stretnutí za sebou a v tretej fáze sa obranne od zápasu k zápasu zlepšujú. Postupovú šancu využili hneď na prvý pokus, čo je tiež rozhodne pozitívum. "Máme výbornú partiu. Musím povedať, že napríklad aj trio, ktoré hralo málo minút, Bolek, Hlivák a Szabó, tak sila družstva je v takýchto hráčoch. Mesiac odmakali na 100 percent, nepovedali ani jedno zlé slovo a boli veľkou podporou na lavičke. Toto dáva tímu silu. Dúfam, že takéto zápasy ešte prídu a budeme robiť radosť publiku, ktorému sa chcem touto cestou poďakovať. Boli veľkou podporou. Som rád, že prišli v takom počte a ukazuje to, že hráme dobrý basketbal. Je to dôležitý pre celý basketbal na Slovensku. Dúfam, že mladí hráči videli, ako sa so srdcom hrá za národný tím," vyhlásil Naglič.



Záverečné vystúpenie v I-skupine proti Albánsku (sobota 5. augusta o 20.30 h) tak už bude mať skôr prípravný charakter, o prvé miesto Slováci už prísť nemôžu. S napätím a očakávaniami tak môžu budúci týždeň očakávať súperov v riadnej kvalifikácii o postup na majstrovstvá Európy 2025. "Bude veľká motivácia hráčov stretávať sa s kvalitnejšími reprezentáciami, tešíme na to. Teraz musíme múdro naplánovať, čo a ako ďalej, kontaktovať hráčov a do kvalifikácie mať najlepší možný výber," dodal na záver reprezentačný tréner.