Basketbalisti SR proti Albánsku o udržanie stopercentnej bilancie

Nominácia Slovenska na zápas predkvalifikácie majstrovstiev Európy 2025 proti Albánsku (5. augusta o 20.30 h, Drač):



hráči: Matej Majerčák (NH Ostrava/ČR), Vladimír Brodziansky (Joventut Badalona/Šp.), Milan Szabó (Inter Bratislava), Tomáš Pavelka (BC Šiauliai/Lit.), Jakub Mokráň (BK Opava/ČR), Marek Doležaj (Keflavík Karha/Isl.), Dalibor Hlivák (Spišskí Rytieri), Samuel Volárik (BC Komárno), Lukáš Bolek (BC Prievidza), Šimon Krajčovič (bez klubovej príslušnosti)



realizačný tím: Aramis Naglič - hlavný tréner, Michal Madzin, Maroš Helmecy - asistenti trénera, Michal Ondruš - generálny manažér, Enriko Smák - kondičný tréner, Juraj Sluka – fyzioterapeut, Richard Demovič - lekár





Tabuľka I-skupiny:



1. Slovensko 3 3 0 238:186 6 - postup do kvalifikácie ME 2025



2. Rumunsko 4 2 2 282:298 6



3. Albánsko 3 0 3 209:245 3

Drač 4. augusta (TASR) – Basketbalisti Slovenska majú pred sebou posledné vystúpenie v I-skupine predkvalifikácie majstrovstiev Európy 2025. Postup ďalej z prvého miesta si už zabezpečili, pričom ich súper Albánsko (sobota 5. augusta o 20.30 h) bez ohľadu na výsledok zápasu skončí posledné. Tento duel tak bude o tom, aby si zahrali menej vyťažení hráči. Zverenci trénera Aramisa Nagliča budú ale hrať o to, aby si udržali stopercentnú bilanciu.Slováci splnili najdôležitejšiu misiu hneď pri prvej ponúknutej možnosti, doma si po jednoznačnom triumfe nad Rumunskom (83:58) zabezpečili postup z predkvalifikácie ME 2025 a minimálne na najbližšie mesiace sa môžu tešiť na konfrontáciu s najlepšími tímami Európy. Teraz ešte musia zakončiť účinkovanie v I-skupine. „,“ prezradil pre TASR detaily pred zápasom rozohrávač Matej Majerčák.Obom tímom už nejde o nič, Slovensku patrí postupová prvá priečka a Albánsko je naopak na konci I-skupiny. Kým slovenský výber má stopercentnú bilanciu a rád by si ju aj udržal, tak sobotňajší súper by sa chcel pred svojimi fanúšikmi rozlúčiť víťazstvom. „,“ vyhlásil reprezentačný tréner Aramis Naglič.Je jasné, že k dispozícii opäť nebude mať Timoteja Malovca a hrať by nemal ani Michael Fusek. Ako však kouč Slovákov neraz prízvukoval, každý jeden hráč na súpiske je dôležitý a práve z tohto dôvodu sa v Albánsku otvára cesta naberania skúseností pre menej vyťažených hráčov. V prvej vzájomnej konfrontácii, spred niekoľkých dní, vyhral jeho tím jasne 86:63. Teraz je v hre zisk štvrtého víťazstva za sebou v I-skupine, v rámci celého predkvalifikačného cyklu už ôsmeho v rade. „,“ jasne naznačil Majerčák ambície.Stretnutie Albánska so Slovenskom odvysiela v priamom prenose športová televízia JOJ Šport.