VIDEO: Basketbalisti SR stále myslia na postup, Naglič: Budeme bojovať

Širšia nominácia Slovenska na zápasy predkvalifikácie ME 2025 proti Severnému Macedónsku (23. februára) a Dánsku (26. februára):



hráči: Šimon Krajčovič (Eisbären Bremerhaven), Samuel Volárik, Martin Danielič (obaja BC Komárno), Dalibor Hlivák, Michael Fusek, Viktor Juríček (všetci Spišskí Rytieri), Martin Bachan, David Abrhám (obaja Patrioti Levice), Jakub Mokráň (BK Opava), Marek Doležaj (WWU Baskets Münster), Matej Majerčák (NH Ostrava), Dávid Novák (ERA Basketbal Nymburk), Vladimír Brodziansky (Joventut Badalona), Timotej Malovec (OKK Belehrad)



tréner: Aramis Naglič, asistenti trénera: Michal Madzin, Zlatko Jovanovič



Program D-skupiny predkvalifikácie ME 2025:



štvrtok 23. februára:



18.00 h: Slovensko – Severné Macedónsko (Levice)

19.00 h: Dánsko – Nórsko (Nästved)



nedeľa 26. februára:



15.30 h: Dánsko – Slovensko (Nästved)

18.00 h: Nórsko – Severné Macedónsko (Oslo)



Tabuľka D-skupiny:



1. S. Macedónsko 4 4 0 284:252 8

2. Nórsko 4 2 2 278:269 6

3. SLOVENSKO 4 2 2 285:292 6

4. Dánsko 4 0 4 286:320 4

Bratislava 20. februára (TASR) – Slovenská mužská basketbalová reprezentácia sa v týchto dňoch pripravuje na vyvrcholenie predkvalifikácie majstrovstiev Európy 2025. Po tréningoch v Bratislave sa presunie do Levíc, kde ju najskôr čaká domáci duel so Severným Macedónskom (štvrtok 23. februára o 18.00 h) a následne vycestuje na záverečné stretnutie D-skupiny do Dánska (nedeľa 26. februára o 15.30 h v Nästvede). Zverenci trénera Aramisa Nagliča nemajú postupové šance výhradne vo svojich rukách, ale budú o túto možnosť bojovať do poslednej minúty.Realizačný tím Slovenska má od začiatku k dispozícii 14 hráčov, z ktorých si vždy pred zápasom vyselektuje finálnu dvanástku. Ako to už býva zvykom, tak do procesu tvorenia nominácie opäť zasiahli zranenia a ospravedlnenky. Oproti novembru je asi najciteľnejšia strata Mária Ihringa pre zranenie a k dispozícii nie je ani Richard Körner, ktorý je aktuálne bez angažmánu. „,“ vyjadril sa pre TASR tréner Aramis Naglič o tvorení 14-člennej nominácie.Šanca sa tak otvára ďalším, doteraz si ešte v predkvalifikácii ME 2025 nezahrali ani minútu Dávid Novák, Viktor Juríček a prvýkrát sa medzi mužmi dostal do výberu Martin Danielič z Komárna. Záver druhej fázy je tak aj ideálnou príležitosťou, ako pridať reprezentácii Slovenska ďalšieho lídra, na ktorého sa môže národný výber do budúcna spoľahnúť. „,“ zhodnotil kouč Slovenska zmeny v hre a nové tváre v reprezentácii.Jednoduché to nebude mať tréner nášho výberu na pozícii krídla, niektorí hráči nemajú ideálnu formu, vracajú sa po zranení, respektíve boli dlhšiu dobu bez hracej praxe. „,“ povedal Naglič.Novembrové víťazstvá nad Dánskom (74:70) a Nórskom (68:56) zachovali slovenské šance na postup do „riadnej“ kvalifikácie na európsky šampionát. V tabuľke D-skupiny sa nachádzajú na tretej priečke s bilanciou dvoch výhier a dvoch prehier, rovnako je na tom aj Nórsko, ale v jeho prospech hovorí skóre zo vzájomných zápasov. „ť,“ vyhlásil tréner Slovákov.Postupová situácia nie je úplne v našich rukách, pretože ďalej ide len víťaz skupiny. Najbližšie je k splneniu tohto cieľa Severné Macedónsko, ktoré ešte v „déčku“ neprehralo. Ak chcú Slováci živiť šancu do nedele, tak musia vyhrať nad najbližším súperom o 5 a viac bodov, aby mali v prípade rovnosti bodov lepšie skóre zo vzájomných zápasov. Keď by to reprezentácii Slovenska vo februári s postupom nevyšlo, tak v auguste by mala odštartovať tretia, záverečná fáza predkvalifikácie ME 2025. Do nej spadnú všetky neúspešne tímy z prvej a druhej fázy.