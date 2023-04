Basketbalisti SR v predkvalifikácii ME proti Rumunsku a Albánsku

Žreb tretej fázy predkvalifikácie ME 2025 (19. júla – 5. augusta):



G-skupina: Chorvátsko, Luxembursko, Írsko



H-skupina: Švajčiarsko, Dánsko, Kosovo



I-skupina: Rumunsko, SLOVENSKO, Albánsko



J-skupina: Bulharsko, Rakúsko, Nórsko



Program Slovenska v I-skupine predkvalifikácie ME 2025:



22. júla: Rumunsko - Slovensko



26. júla: Slovensko - Albánsko



2. augusta: Slovensko - Rumunsko



5. augusta: Albánsko - Slovensko

Mies 25. apríla (TASR) – Basketbalisti Slovenska spoznali súperov v tretej fáze predkvalifikácie majstrovstiev Európy 2025. Zverenci trénera Aramisa Nagliča si v júli a v auguste zahrajú o postupové miesto v I-skupine proti Rumunsku a Albánsku. Rozhodol o tom žreb vo švajčiarskom Miesi.Pre Slovákov je to posledná šanca ako si zahrať v „riadnej“ kvalifikácii na najbližší európsky šampionát, ktorého sa v roku 2025 organizátorsky zhostia Cyprus, Fínsko, Lotyšsko a Poľsko. Slovenský výber nebol pritom vo februári ďaleko od toho, aby si miesto vybojoval už v druhej fáze, ale ani štvorzápasová šnúra víťazstiev nestačila na postupovú miestenku v D-skupine. Ďalej išla reprezentácia Severného Macedónska.Ešte pred žrebom zaradili Slovensko do druhého výkonnostného koša na základe aktuálneho umiestnenia v rebríčku Medzinárodnej basketbalovej federácie (FIBA). Spolu s nimi hrajú v lete tímy, ktorým sa nepodarilo uspieť v prvej a druhej fáze predkvalifikácie ME 2025.Z prvého koša vyžrebovali Rumunsko. Pre Slovákov nejde o neznámeho súpera, naposledy sa s ním stretli v predkvalifikácii na predchádzajúce majstrovstvá Európy (2022). Pred štyrmi rokmi bola v oboch prípadoch z toho prehra – 68:85 a 74:79.Albánsko bolo najnižšie postaveným tímom z tretieho koša a reprezentácia Slovenska má aj s touto krajinou skúsenosť. Konkrétne si spolu naposledy zmerali sily v kvalifikácii na ME 2017, výsledkovo uhrali víťazstvo (69:60) a prehru (65:72)." zhodnotil pre TASR prvé dojmy zo žrebu tréner Naglič.Zo záverečnej fázy predkvalifikácie ME 2025 idú ďalej len víťazi trojčlenných skupín. Hrať sa bude systémom doma-vonku od 19. júla do 5. augusta. Miesto konania domácich zápasov Slovenska nie je zatiaľ v tomto momente známe.