Basketbalisti SR v predkvalifikácii ME 2029 proti Kosovu a Albánsku

Na snímke slovenskí basketbalisti po prehratom odvetnom stretnutí s Ukrajinou druhej fázy mužskej basketbalovej predkvalifikácie MS 2027 A-skupiny Slovensko - Ukrajina v stredu 20. augusta 2025 v Bratislave. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Rozhodol o tom žreb v lotyšskej Rige.

Autor TASR
Riga 8. septembra (TASR) - Súpermi basketbalistov Slovenska v prvej fáze predkvalifikácie majstrovstiev Európy 2029 budú v C-skupine Kosovo a Albánsko. Rozhodol o tom žreb v lotyšskej Rige.

Slovákom sa nepodarilo postúpiť z druhej fázy predkvalifikácie majstrovstiev sveta 2027, keď v rozhodujúcom stretnutí o miestenku do „riadnej“ kvalifikácie prehrali s Ukrajinou. Po dlhšom období sa tak vrátili na úplný začiatok basketbalovej hierarchie a pred sebou majú náročnú cestu, aby opäť dostali možnosť konfrontovať sa s najlepšími tímami Európy. Pred žrebom boli Slováci na základe renkingu Medzinárodnej basketbalovej federácie (FIBA) v prvom výkonnostnom koši.

S oboma súpermi v C-skupine má reprezentácia Slovenska skúsenosti z minulosti. Proti Kosovu nastúpili v predkvalifikácii MS 2023 a proti tomuto tímu v oboch prípadoch vyhrali (77:73 a 91:67). Rovnakú bilanciu zaznamenali aj proti Albánsku v predkvalifikácii ME 2025 (86:63 a 89:64).

Prvá fáza predkvalifikácie ME 2029 sa odohrá systémom doma-vonku v novembri 2025, februári 2026, v júni a júli 2026. Ďalej postupujú priamo víťazi skupín a najlepšie postavený tím z druhého miesta. Do ďalšej fázy predkvalifikácie sa následne pripojí osmička neúspešných tímov z prvej fázy kvalifikácie MS 2027. Druhá fáza predkvalifikácie sa hrá takmer totožným systémom (august 2026, november 2026 a február 2027), do kvalifikácie postupujú len víťazi skupín. Posledná šanca zúčastniť sa kvalifikácie ME 2029 bude v tretej fáze predkvalifikácie.

Majstrovstvá Európy 2029 sa opäť uskutočnia vo viacerých krajinách, konkrétne v Grécku (Atény), Slovinsku (Ľubľana), Estónsku (Tallinn) a Španielsku (Madrid).



Žreb prvej fázy predkvalifikácie majstrovstiev Európy 2029:

C-skupina: SLOVENSKO, Kosovo, Albánsko
