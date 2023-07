Basketbalisti SR začali prípravu na tretiu fázu predkvalifikácie

Nominácia Slovenska na úvodný blok prípravy pred 3. fázou predkvalifikácie ME 2025:



hráči: Šimon Krajčovič (Eisbären Bremerhaven/Nem.), Samuel Volárik (BC Komárno), Dalibor Hlivák, Michael Fusek (obaja Spišskí Rytieri), Jakub Mokráň (BK Opava/ČR), Marek Doležaj (WWU Baskets Münster/Nem.), Matej Majerčák (NH Ostrava/ČR), Šimon Turza (Iskra Svit), Tomáš Pavelka (Tartu Ülikool/Est.), Lukáš Bolek (BKM Lučenec), Milan Szabó (University of Texas at Tyler/USA), Sebastián Rančík (Junipero Serra Catholic High School/USA)



realizačný tím: Aramis Naglič - hlavný tréner, Michal Madzin, Maroš Helmecy - asistenti trénera, Miroslav Páleník - manažér tímu, Michal Ondruš - generálny manažér, Enriko Smák - kondičný tréner, Juraj Sluka - fyzioterapeut



Program Slovenska v I-skupine predkvalifikácie ME 2025:



22. júla o 18.00 h: Rumunsko - Slovensko



26. júla o 18.00 h: Slovensko - Albánsko



2. augusta o 18.00 h: Slovensko - Rumunsko



5. augusta o 20.30 h: Albánsko - Slovensko

Crikvenica 4. júla (TASR) – Basketbalisti Slovenska odštartovali prípravu na tretiu fázu predkvalifikácie majstrovstiev Európy 2025. Tréner Aramis Naglič musel rátať v úvode s viacerými absenciami, no k dispozícii boli nováčikovia.," povedal Naglič pre slovakbasket.sk. V 12-člennej nominácii dostali priestor okrem možných debutantov aj navrátilci ako Tomáš Pavelka, Milan Szabó alebo Sebastián Rančík.Slováci odohrajú v závere prípravného bloku v Chorvátsku stretnutie s tamojšou reprezentáciou (9.7.), potom bude tím trénovať v domácich podmienkach a nastúpi na dvojzápas s Rakúskom (13. a 16.7). "," skonštatoval reprezentačný kouč.Po prípravných dueloch čaká mužstvo účinkovanie v I-skupine predkvalifikácie. Zo záverečnej fázy postúpi ďalej len víťaz. Domáce zápasy s Albánskom (26. júla) a Rumunskom (2. augusta) by sa mali uskutočniť v Leviciach.