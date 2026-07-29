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Basketbalisti SR18 prehrali s Francúzmi, zahrajú si o 9.-16. miesto
Tímy na 14. až 16. priečke zostúpia do B-kategórie.
Autor TASR,aktualizované
Trento 29. júla (TASR) - Slovenská basketbalová reprezentácia do 18 rokov prehrala v osemfinále majstrovstiev Európy v talianskom Trente s Francúzskom 60:72 a prišla o šancu postúpiť na budúcoročné MS do 19 rokov. Zverenci trénera Danila Rakočeviča tak zabojujú o konečné 9. až 16. miesto, pričom tímy na 14. až 16. priečke zostúpia do B-kategórie.
Slováci vyhrali úvodný rozskok, mali aj prvé šance, ale nepremenili ich a tak skóre duelu otvoril až po dvoch minútach Yimga. Na jeho kôš dokázal odpovedať trojkou Kubala a po ďalšej Valocsaya viedlo Slovensko 8:4. Trojkový pokus premenil aj Randuška a Slováci viedli nad favoritom 11:6. To bol však na niekoľko minút posledný úspešný útok zverencov Rakočeviča a Francúzi otočili na 14:11. Slováci potom zmazali päťbodové manko a v druhej štvrtine sa ešte raz dostali do tesného vedenia 23:22, no potom sa už prejavila vyššia kvalita favorita, ktorý išiel do prestávky s náskokom 37:28. Slováci premenili za polčas len tri pokusy z 15 za dva body.
Nezložili však zbrane a s favoritmi bojovali aj ďalej. V tretej štvrtine o čosi zlepšili streľbu z hry a po úspešnej trojke Kubalu znížili na jediný bod (46:47). V záver tejto časti Francúzi upravili na 50:46. Kým sa Slováci trápili so streľbou za dva body, Francúzom nešli trojky a za tri štvrtiny nepremenili ani jedinú. Rakočevičovi zverenci ich mali na konte už sedem a po ďalších dvoch z rúk Valocsaya a Pukančíka dokonca otočili na 52:50. Tri minúty pred koncom viedli Francúzi 65:60. Slováci potom nepremenili tri útoky po sebe a pripravili sa o veľký triumf.
A-kategória ME basketbalistov do 18 rokov - osemfinále:
Francúzsko - SLOVENSKO 72:60 (37:28)
najviac bodov Francúzska: Yimga 21, des Bordes 8, Omiscar a Elouma po 7
Slovensko: Kubala 18, Pukančík 15, Randuška 10, Gregor 7, Valocsay 6 (Rybár 4, Ivanko, Kokavec, Boros, Iaquinta)
TH: 22/26 - 13/15, fauly: 19-24, trojky: 0-11, rozhodcovia: Grigioni (Tal.), Galič (Chor.), Kidron (Izr.), štvrtiny: 14:13, 23:15, 13:18, 22:14.
Francúzsko - SLOVENSKO 72:60 (37:28)
najviac bodov Francúzska: Yimga 21, des Bordes 8, Omiscar a Elouma po 7
Slovensko: Kubala 18, Pukančík 15, Randuška 10, Gregor 7, Valocsay 6 (Rybár 4, Ivanko, Kokavec, Boros, Iaquinta)
TH: 22/26 - 13/15, fauly: 19-24, trojky: 0-11, rozhodcovia: Grigioni (Tal.), Galič (Chor.), Kidron (Izr.), štvrtiny: 14:13, 23:15, 13:18, 22:14.
Slováci vyhrali úvodný rozskok, mali aj prvé šance, ale nepremenili ich a tak skóre duelu otvoril až po dvoch minútach Yimga. Na jeho kôš dokázal odpovedať trojkou Kubala a po ďalšej Valocsaya viedlo Slovensko 8:4. Trojkový pokus premenil aj Randuška a Slováci viedli nad favoritom 11:6. To bol však na niekoľko minút posledný úspešný útok zverencov Rakočeviča a Francúzi otočili na 14:11. Slováci potom zmazali päťbodové manko a v druhej štvrtine sa ešte raz dostali do tesného vedenia 23:22, no potom sa už prejavila vyššia kvalita favorita, ktorý išiel do prestávky s náskokom 37:28. Slováci premenili za polčas len tri pokusy z 15 za dva body.
Nezložili však zbrane a s favoritmi bojovali aj ďalej. V tretej štvrtine o čosi zlepšili streľbu z hry a po úspešnej trojke Kubalu znížili na jediný bod (46:47). V záver tejto časti Francúzi upravili na 50:46. Kým sa Slováci trápili so streľbou za dva body, Francúzom nešli trojky a za tri štvrtiny nepremenili ani jedinú. Rakočevičovi zverenci ich mali na konte už sedem a po ďalších dvoch z rúk Valocsaya a Pukančíka dokonca otočili na 52:50. Tri minúty pred koncom viedli Francúzi 65:60. Slováci potom nepremenili tri útoky po sebe a pripravili sa o veľký triumf.
hlas po zápase:
Matúš Gregor, hráč SR: „Odvtedy ako sme sa dozvedeli, že hráme s Francúzskom, sme mali jasný cieľ. Vedeli sme a chceli sme ukázať Európe, že patríme medzi top 8. Bojovali sme jeden za druhého. Prvý polčas si urobili Francúzi náskok, ale my sme sa nevzdali a skóre sme otočili. Potom na konci sme miestami strácali koncentráciu v útokoch a nevedeli sme si postrážiť doskok a potom si to už Francúzi postrážili až do konca. Máme hlavy hore a zajtra si ideme po víťazstvo.“
Matúš Gregor, hráč SR: „Odvtedy ako sme sa dozvedeli, že hráme s Francúzskom, sme mali jasný cieľ. Vedeli sme a chceli sme ukázať Európe, že patríme medzi top 8. Bojovali sme jeden za druhého. Prvý polčas si urobili Francúzi náskok, ale my sme sa nevzdali a skóre sme otočili. Potom na konci sme miestami strácali koncentráciu v útokoch a nevedeli sme si postrážiť doskok a potom si to už Francúzi postrážili až do konca. Máme hlavy hore a zajtra si ideme po víťazstvo.“