Basketbalisti Thunder zdolali Spurs 123:108 a vedú 2:1
Autor TASR
New York 23. mája (TASR) - Basketbalisti Oklahoma City Thunder zvíťazili v treťom finálovom stretnutí Západnej konferencie NBA na palubovke San Antonia 123:108 a v sérii sa ujali vedenia 2:1 na zápasy. Obhajcov majstrovského titulu viedol Shai Gilgeous-Alexander, ktorý zaznamenal double-double s 26 bodmi a 12 asistenciami.
Úradujúci dvojnásobný držiteľ ocenenia pre najužitočnejšieho hráča (MVP) súťaže zažiaril v druhom súboji za sebou, predtým režíroval domáci triumf 122:113. Ďalších 24 bodov pridal striedajúci Jared McCain, trojicu najproduktívnejších hráčov Thunder doplnil taktiež z lavičky 18-bodový Jaylin Williams. Oklahoma City pritom mala zlý štart do stretnutia, keď prehrávala 0:15. „Bol to silný úder – to im treba uznať. Boli pripravení hrať a dostali nás veľmi skoro. Ale myslím si, že sme ukázali skvelú vyrovnanosť pri tom, že sme chápali 48-minútovú povahu zápasu. Je to, samozrejme, dlhý duel a dostať zápas do zvládnuteľnej pozície nám výrazne pomohli hráči z lavičky,“ uviedol tréner najlepšieho tímu po základnej časti Mark Daigneault podľa AFP.
Spurs viedli Francúz Victor Wembanyama s 26 bodmi a 20-bodový Devin Vassell. „Začali sme zápas naozaj dôrazne, ale očividne sme si to neudržali. Ten štart nebol udržateľný, ale myslím si, že sme hrali veľmi rýchlo a to sa v priebehu stretnutia postupne znižovalo. Musíme nájsť spôsob, ako to dosiahnuť,“ konštatoval po dueli kouč Spurs Mitch Johnson. Štvrtý zápas je na programe v noci na pondelok.
NBA - finále Západnej konferencie /na 4 víťazstvá/
tretí zápas:
San Antonio Spurs - Oklahoma City Thunder 108:123 (31:26, 20:32, 33:37, 24:28)
Najviac bodov: Wembanyama 26, Vassell 20, Fox 15 - Gilgeous-Alexander 26 (12 asistencií), McCain 24, J. Williams 18
/stav série: 1:2/
