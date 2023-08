Basketbalisti USA a Srbska postúpili suverénne do nadstavbovej časti

MS basketbalistov:



B-skupina:



Južný Sudán - Srbsko 83:115 (39:56)



1. Srbsko 3 3 0 314:223 6*



2. J. Sudán 3 1 2 268:285 4



3. Portoriko 2 1 1 178:190 3



4. Čína 2 0 2 132:194 2



C-skupina:



USA - Jordánsko 110:62 (62:33)



1. USA 3 3 0 318:215 6*



2. Grécko 2 1 1 173:180 3



3. N. Zéland 2 1 1 167:186 3



4. Jordánsko 3 0 3 220:297 3



F-skupina:



Gruzínsko - Venezuela 70:59 (42:23)



1. Gruzínsko 3 2 1 222:207 5



2. Slovinsko 2 2 0 188:152 4



3. Kapverdy 2 1 1 141:160 3



4. Venezuela 3 0 3 219:251 3



G-skupina:



Pobrežie Slonoviny - Brazília 77:89 (46:50)



1. Brazília 3 2 1 267:232 5*



2. Španielsko 2 2 0 190:142 4*



3. P. Slon. 3 1 2 212:252 4



4. Irán 2 0 2 128:171 2

Okinawa/Manila 30. augusta (TASR) - Basketbalisti USA a Srbska podľa predpokladov suverénne vyhrali svoje základné skupiny na majstrovstvách sveta a postúpili do nadstavbovej časti. Zámorskí hráči pokorili v druhom stretnutí po sebe hranicu sto bodov, keď zdolali Jordánsko vysoko 110:62 a C-skupinu ovládli s troma výhrami a skóre 318:215.Zverenci trénera Stevea Kerra tak potvrdili úlohu najväčších favoritov turnaja a spolu s prípravou vyhrali toto leto všetkých osem zápasov. Proti Jordánsku sa najviac darilo Anthonymu Edwardsovi, ktorý zaznamenal 22 bodov, osem doskokov a štyri asistencie. Na dvojciferné čísla sa dostali aj Bobby Portis (13 b), Jaren Jackson (12) a Jalen Brunson (10), pričom bodovali všetci dvanásti hráči. USA sa v ďalšej fáze stretnú s Čiernou Horou a Litvou, štvrťfinále je na programe od budúceho štvrtka v Manile.Nezaváhali ani Srbi, ktorí zdolali Južný Sudán 115:83 a v B-skupine dokráčali k prvému miestu bez straty bodov. Nikola Jokič nazbieral 25 bodov, o dva menej mal Bogdan Bogdanovič a Nikola Milutinov dosiahol double-double za 17 bodov a desať doskokov. Srbov čaká v nadstavbovej I-skupine Taliansko a Dominikánska republika.V G-skupine si zabezpečili postup do ďalšej fázy Brazílčania, ktorí vo svojom poslednom skupinovom zápase zdolali Pobrežie Slonoviny 89:77. Dostali sa tak na prvú priečku tabuľky, no o tom, či na nej aj zostanú, rozhodne až popoludňajší duelu ďalšieho postupujúceho Španielska s posledným Iránom.