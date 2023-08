Basketbalisti USA chcú na MS odčiniť zlyhanie, titul obhajujú Španieli

Zloženie základných skupín na MS basketbalistov (25. augusta - 10. septembra)



A-skupina (Manila/Quezon City): Angola, Taliansko, Dominikánska republiky, Filipíny



B-skupina (Quezon City): Južný Sudán, Portoriko, Srbsko, Čína



C-skupina (Pasay): Jordánsko, Grécko, USA, Nový Zéland



D-skupina (Pasay): Mexiko, Čierna Hora, Egypt, Litva



E-skupina (Okinawa): Fínsko, Austrália, Nemecko, Japonsko



H-skupina (Jakarta): Lotyšsko, Libanon, Kanada, Francúzsko



F-skupina (Okinawa): Kapverdy, Gruzínsko, Slovinsko, Venezuela



G-skupina (Jakarta): Irán, Brazília, Španielsko, Pobrežie Slonoviny

Manila 24. augusta (TASR) - Basketbalisti Španielska nastúpia na svetový šampionát v Japonsku, Indonézii a na Filipínach v pozícii obhajcov titulu. Hlavným favoritom turnaja sú však Američania, tradičná basketbalová veľmoc chce odčiniť neúspešné vystúpenie spred štyroch rokov z Číny, kde obsadila s viacerými hviezdami NBA až 7. miesto. Podujatie je na programe od 25. augusta do 10. septembra.Hrať bude na ňom 32 účastníkov. Zo štvorčlenných základných skupín postúpia prvé dva tímy do nadstavbovej časti, v ktorej sa vytvoria štyri štvorčlenné skupiny. Z nej najlepšie dve družstvá pôjdu ďalej do štvrťfinále. Na turnaji sa bude bojovať o sedem priamych miesteniek na OH v Paríži, pričom vopred nie je isté, z ktorej priečky sa bude postupovať. Dôležité tak budú aj zápasy o konečné umiestnenia. Pod piatimi kruhmi sa o rok predstavia dva najlepšie tímy z amerického a európskeho svetadielu a po jednom z Afriky, Ázie a Austrálie a Oceánie. Súperiť sa bude aj o ďalších 19 pozícií, ktoré zaistia účasť v budúcoročnej olympijskej kvalifikácii.Na úvodný dvojzápas Angola - Taliansko a Dominikánska republika - Filipíny sa v piatok očakáva v hale univerzity NEU na predmestí Manily rekordná návšteva 55.000 divákov. Vyraďovacia časť sa kompletne odohrá v meste Pasay, ktoré taktiež patrí do aglomerácie filipínskej metropoly.Američania v minulosti využívali medzinárodné podujatia ako prezentáciu svojich hviezd z NBA, no tentokrát sa viac zamysleli nad zložením kádra. V mužstve majú aj viacerých hráčov, ktorí nepatria medzi ostrostrelcov, no vo svojich tímoch zohrávajú dôležité úlohy. Na turnaji v Ázii sa tak predstaví aj Jaren Jackson z Memphisu Grizzlies, ktorý v uplynulej sezóne NBA získal ocenenie pre najlepšieho obrancu súťaže. Do tímu sa dostal aj ďalší pivot Walker Kessler, ktorý sa ako nováčik prekvapujúco udomácnil v základnej zostave Utahu. Nomináciu si prevzal aj krídelník Austin Reaves, ktorý sa podieľal na zlepšených výkonoch Los Angeles Lakers v závere predchádzajúcej sezóny. O body by sa mali starať Mikal Bridges z Brooklynu a mladíci, ktorí patria medzi ťahúňov svojich klubov - Paolo Banchero z Orlanda, Anthony Edwards z Minnesoty a Tyrese Haliburton z Indiany. Rozohrávku bude obstarávať Jalen Brunson z New Yorku Knicks. "Máme mnoho hráčov, ktorí hrajú rôzny štýl basketbalu. Tu však všetky egá necháme pred dverami. Všetci chceme len jedno - zvíťaziť," povedal pred štartom šampionátu Brunson podľa AFP.Trénerskú taktovku na lavičke USA prevzal po Greggovi Popovichovi Steve Kerr.vyhlásil dlhoročný kouč Golden State Warriors.Čiernym koňom podujatia môže byť Kanada, ktorú bude dirigovať Shai Gilgeous-Alexander. Rozohrávač Oklahomy City Thunder skončil v uplynulej sezóne NBA na piatom mieste v hlasovaní o MVP, keď mal priemer 34 bodov na zápas. Z ďalších výrazných osobností sa na turnaji predstaví predovšetkým líder Dallasu Luka Dončič v drese Slovinska. Opora Utahu Jazz Lauri Markkanen nastúpi za Fínsko, prvý pivot Chicaga Bulls Nikola Vučevič posilnil Čiernu Horu. Dominikánska republika bude mať k dispozícii Karla-Anthonyho Townsa z Minnesoty. Srbi nastúpia bez MVP finále NBA Nikolu Jokiča, no pod vedením Bogdana Bogdanoviča z Atlanty by mali ašpirovať minimálne na olympijskú miestenku. Otázne je, čo predvedú Francúzi, ktorí majú už učasť pod piatimi kruhmi ako organizátori istú. Opory strieborných medailistov z Tokia Rudy Gobert a Evan Fournier nemajú za sebou vydarené sezóny v NBA a na MS si chcú napraviť chuť. Ich spoluhráčom však v Ázii ešte nebude jednotka tohtoročného draftu Victor Wembanyama.