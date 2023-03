Basketbalisti USA nastúpia v Abú Zabí proti Nemecku a Grécku

New York 8. marca (TASR) - Basketbalisti USA nastúpia v auguste v Abú Zabí počas prípravy na MS 2023 proti reprezentantom Nemecka a Grécka.



Američana budú hrať prvýkrát v histórii v Spojených arabských emirátoch. Proti Grécku nastúpia 18. augusta a o dva dni neskôr proti Nemecku. Medzitým sa proti sebe stretnú Gréci s Nemcami. "Sme nadšení, že môžeme priniesť do Abú Zabí zápasy našich basketbalistov. Tešíme sa, že sa budeme môcť stretnúť s fanúšikmi z celého sveta a zároveň ponúknuť našim hráčom a trénerom nezabudnuteľné zážitky na palubovke aj mimo nej," povedal podľa AP šéf Americkej basketbalovej federácie (USA Basketball) Jim Tooley.



MS sa uskutočnia od 25. augusta do 10. septembra vo Filipínach, Indonézii a Japonsku. Žreb, ktorý rozhodne o zložení skupín, bude 29. apríla. Na šampionáte sa predstaví 32 tímov.