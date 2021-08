Basketbalisti USA zdolali Francúzov a obhájili zlato z Ria

Basketbal - muži



finále:



Francúzsko - USA 82:87 (39:44)



najviac bodov: Fournier a Gobert po 16, Yabusele 13 - Durant 29, Tatum 19, Holiday a Lillard po 11

Tokio 7. augusta (TASR) - Americkí basketbalisti obhájili na olympiáde v Tokiu zlato z Ria de Janeira. Vo finále zdolali v sobotu Francúzov 87:82. Pripísali si štvrtý triumf v sérii a šestnásty celkovo.Prvýkrát od príchodu hráčov z NBA na olympiádu sa stalo, že Američania získali zlato, hoci nevyhrali vo všetkých stretnutiach na turnaji. Francúzom sa však po víťazstve 83:76 v úvodnom meraní síl v A-skupine nepodarilo zdolať najväčšieho kandidáta na titul aj druhýkrát.Kevin Durant vyrovnal zápis Carmela Anthonyho a získal do zbierky tretie zlato. O unikátny zápis sa postarali hráči Milwaukee Bucks v tíme USA Khris Middleton a Jrue Holiday, ktorí získali premiérový titul šampióna OH i NBA za menej ako tri týždne. Zlatá medaila je zadosťučinením aj pre trénera Gregga Popovicha, ktorý bol ako asistent Larryho Browna pri predchádzajúcom neúspechu americkej reprezentácie pod piatimi kruhmi, keď v Aténach 2004 získala iba bronz. Tím prevzal pred MS 2019 v Číne, na ktorých Američania zlyhali a obsadili až 7. priečku.Lídrom víťazného tímu bol v sobotňajšom finále Kevin Durant s 29 bodmi, Jason Tatum pridal 19 bodov a 7 doskokov. Francúzom nestačilo 16 bodov Evana Fourniera a 16 bodov a 8 doskokov Rudyho Goberta. Francúzi mali lepší štart do stretnutia, najvyššie viedli o šesť bodov. V závere prvej štvrtiny získali vedenie na svoju stranu Američania a už ho nepustili. Hráči galského kohúta sa však držali na dostrel a nezlomili sa, ani keď si USA v závere tretej štvrtiny vypracovalo štrnásťbodový náskok. V úplnom závere Francúzi stiahli náskok aj na rozdiel jediného koša, no duel obrátiť už nedokázali.