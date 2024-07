Basketbalisti USA zdolali Kanadu, James: Môžeme byť ešte lepší

Los Angeles 11. júla (TASR) - Basketbalisti USA víťazne odštartovali zápasovú prípravu na OH v Paríži. V noci na štvrtok zdolali v Las Vegas reprezentantov Kanady 86:72.



Prvýkrát si v reprezentačnom drese spoločne zahrali LeBron James a Steph Curry a obe hviezdy zanechali výborný dojem. Ukázali medzi sebou dobrú chémiu, pričom Curry zaznamenal 12 a James 7 bodov. Najlepší strelec USA bol však Anthony Edwards s 13 bodmi, za Kanadu ich dal 12 R.J. Barrett. Američania v úvode stretnutia prehrávali 1:11, ale postupne sa nakopli a napokon jasne dokráčali k víťazstvu. "Vieme, že môžeme byť ešte oveľa lepší, no sme pokope len pár dní. Bolo tam ešte pár nedorozumení v ofenzíve a nejaké straty lôpt. Musíme hrať zodpovednejšie v obrane, to nám dá šancu vyhrať v každom zápase," zdôraznil James podľa AFP.



Hviezdami nabitý tím sa teraz presunie do Spojených arabských emirátov, kde ho budúci týždeň čakajú prípravné súboje s Austráliou a Srbskom. Pred OH ešte Američania odohrajú zápasy s Južným Sudánom a Nemeckom. V Paríži sa budú usilovať o zisk piateho olympijského titulu v rade.