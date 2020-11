Basketbalisti začali so zrazom v bubline, Tabak: Sme pripravení

Nominácia na stretnutia predkvalifikácie MS 2023 proti Kosovu a Luxembursku (26. a 28. novembra, Bratislava/Eurovia aréna):



Hráči: Šimon Krajčovič, David Abrhám, Martin Bachan, Viktor Juríček, Boris Bojanovský (všetci Patrioti Levice), Jaroslav Musil, Richard Körner, Michael Fusek, Timotej Malovec (všetci Inter Bratislava), Róbert Rožánek (BKM Lučenec), Matej Majerčák (BC Prievidza), Vladimír Brodziansky (Joventut Badalona/Šp.), Tomáš Pavelka (Valencia Basket/Šp.), Mário Ihring (Rapla KK/Est.)



Realizačný tím: Žan Tabak – hlavný tréner, Michal Madzin – asistent trénera, Alberto Blanco Vila - asistent trénera, Jakub Chudý – kondičný tréner, Juraj Sluka – fyzioterapeut, Richard Demovič – lekár, Miroslav Páleník – vedúci družstva

Bratislava 23. novembra (TASR) - V nedeľu večer sa pre slovenských basketbalistov oficiálne začalo fungovanie v bratislavskej "bubline", v ktorej sa odohrajú zápasy predkvalifikácie majstrovstiev sveta 2023 proti Kosovu (štvrtok 26. novembra o 19.00 h) a Luxembursku (sobota 28. novembra o 19.00 h). Reprezentačný tréner Žan Tabak môže na tento dvojzápas rátať so 14 hráčmi.Z pôvodnej 16-člennej nominácie napokon zostal "čierny Peter" dvojici Simeon Jackuliak a Juraj Páleník. Realizačný tím Slovenska si však napokon ponechal o dvoch hráčov viac, ako dovoľuje zápasová súpiska, keďže do hry môžu v tejto dobe vstúpiť aj neočakávané okolnosti. Celkovo zasiahli do tvorby nominácie mnohé faktory, primárne koronavírus a zranenia. Z tohto dôvodu vypadla z prvotného zoznamu až desiatka mien. "" vyjadril sa pre TASR reprezentačný tréner Slovenska Žan Tabak.Z ligových zástupcov chýbajú hráči Spišských Rytierov Tomáš Mrviš, Adam Antoni a Michal Čekovský a MBK Baník Handlová Dalibor Hlivák a Marek Jašš. Určite najciteľnejšou stratou je absencia naturalizovaného amerického rozohrávača Andreho Jonesa, ktorého podľa všetkého neminie trest za neúčasť v novembrovom asociačnom termíne. "" uviedol skúsený kormidelník k jeho absencii.Výhoda domáceho prostredia, aj keď bez prítomnosti divákov, môže byť pre slovenský kolektív kľúčová. Prípadný úspech, respektíve neúspech môže v mnohom napovedať o šanciach na postup z B-skupiny predkvalifikácie MS 2023. Aj z tohto dôvodu bola dočasne prerušená Slovenská basketbalová liga, aby sa ochránili členovia reprezentačného družstva. "" vyhlásil Tabak.Po dvoch zápasoch sú Slováci na treťom mieste s bilanciou jedna výhra (73:65 nad Luxemburskom) a jedna prehra (74:83 s Islandom). Zo skupiny postupujú do kvalifikácie tímy na prvých dvoch miestach. "" dodal tréner Slovenska.