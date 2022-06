Basketbalistka Grinerová zostane vo väzbe až do decembra

Moskva 28. júna (TASR) - Zadržaná americká basketbalistka Brittney Grinerová by mala zostať vo väzbe v Rusku až do 20. decembra. V utorok o tom informovala štátna tlačová agentúra TASS s odvolaním sa na moskovský súd.



Tridsaťjedenročná hráčka Jekaterinburgu a dvojnásobná olympijská šampiónka predstúpi pred súd 1. júla. Už v pondelok však absolvovala predbežné vypočutie za zatvorenými dverami na predmestí Moskvy v Chimkách. Sudca rozhodol, že vo väzbe musí zostať až do konca procesu.



Grinerovú zadržali na letisku v Moskve 17. februára pre držbu hašišového oleja. Kauza sa následne stala politickou záležitosťou nielen pre ruskú inváziu na Ukrajinu, ale aj pre to, že látka nie je v USA zakázaná. V Rusku jej však hrozí trest až na desať rokov odňatia slobody. Správu priniesla agentúra DPA.