Basketbalistky Banskej Bystrice prehrali v EP s Mechelenom 72:88

Európsky pohár, ženy – E-skupina:



Kangoeroes Mechelen – Slávia Banská Bystrica 88:72 (48:41)



Najviac bodov Mechelenu: Resimontová 22, Burrellová 17, Aarnisalová 16 - zostava a body Banskej Bystrice: Brabencová 16, Bogičevičová 14, Mujovičová 11, Holíková 6, Burová 4 (Martišková 9, Pulliamová a Striešová po 6, da Cruz a Neuschlová 0)



TH: 22/17 – 16/12, fauly: 11 - 19, trojky: 9 - 6, rozhodovali: Kapitány (Maď.), Hodgson (V. Brit.), Malaneová (Lux.), štvrtiny: 24:24, 24:17, 22:6, 18:25

Mechelen 30. novembra (TASR) – Basketbalistky Slávie Banská Bystrica sa rozlúčili s účinkovaním v tejto sezóne Európskeho pohára (Eurocup) prehrou. Vo svojom záverečnom vystúpení v E-skupine nestačili na belgický Kangoeroes Mechelen, ktorému podľahli na jeho palubovke 72:88. Vicemajster Slovenska tak zakončil skupinovú fázu bez jediného víťazstva. Do play off sa nedostal ani jeden z troch zástupcov Niké Extraligy žien.Zápas sa začal mimoriadne ofenzívne, aj keď o osude oboch tímov už bolo pred úvodným rozskokom rozhodnuté. Mechelen si chcel čo najlepšie vylepšiť pozíciu pred nasadením do play off, Banská Bystrica mala plán víťaznej rozlúčky so súťažou. Slávia držala s belgickým tímom krok v prvej štvrtine, už tradičnou bodovou líderkou bola v tomto smere Mujovičová. Obrany neboli silnou stránkou, čo sa preukázalo aj na skóre prvej štvrtiny – 24:24. Bystričanky dobre vstúpili do ďalšej časti zápasu, zaslúžene sa ujali vedenia. Mechelen ale dokázal okamžite zrovnať krok, bol to vyrovnaný duel, v ktorom dominovali na oboch stranách tri silné individuality. Dôležitý moment prišiel v druhej polovici druhej štvrtiny, domáci tím sa dostal na koňa, keď sa úsekom 15:5 dostal do polčasového vedenia 48:41.Kľúčový bol nástup do druhého polčasu, ktorý Banskej Bystrici absolútne nevyšiel. Mechelen už bol rozbehnutý a mimoriadne sebavedomo si kráčal za víťazstvom, čoho dôkazom bola 14-bodová šnúra a 7-minútové strelecké mlčanie Slávie. Zrazu vyskočilo manko cez 20-bodovú hodnotu a vidina víťazstva sa posúvala skôr do roviny teórie. V koncovke prišlo zopár bodov, ale pred záverečnou periódou už bolo skóre výrazne nepriaznivé – 47:70. Predošlé minúty udali tón zápasu v štvrtej štvrtine, Banská Bystrica ukázala aspoň snahu skorigovať manko, aj keď šanca na úspech sa rozplynula.