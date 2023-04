Basketbalistky Banskej Bystrice sú spokojné aj so striebrom

Piešťany 23. apríla (TASR) – Basketbalistky Banskej Bystrice, v tejto sezóne fungujúce pod hlavičkou Slávie, sa vo finále Niké extraligy žien predstavili po 23 rokoch. Víťazný recept síce na Piešťanské Čajky nenašli, ale pre klub, ktorý prešiel v nedávnej minulosti markantnými zmenami, je aj zisk striebra ideálnym odrazovým mostíkom do budúcna.



"Pumy" odohrali s Piešťanmi v sezóne 2022/2023 celkovo 10 vzájomných zápasov v rôznych súťažiach, ale vždy sa radoval z úspechu súper. Sobotňajšia prehra 59:81 rozhodla o osude finálovej série Niké extraligy a tiež o tom, kto získa akú medailu do svojej zbierky. "Keď človek vidí, ako to dopadlo a ako to vyzeralo, tak si myslím, že obidve strany sú určite spokojné. Piešťanským Čajkám samozrejme gratulujem, lebo tento rok si to jednoznačne zaslúžili. Ja ďakujem svojim hráčkam za to, že boli pre nich adekvátnym súperom a dokázali hrať s nimi takú partiu. Výsledok o tom nesvedčí, ale myslím si, že v zápase museli ísť aj ony naplno. Môžem povedať, že v globále rozhodla naša rotácia, pretože v nej bolo ťažké niečo vyrotovať. Veľmi veľa druhých šancí a ofenzívnych doskokov sme nechávali Piešťanom. To nás stálo veľmi veľa síl a ono sa to potom nabaľovalo," zhodnotila pre TASR pozápasové dojmy trénerka Banskej Bystrice Zuzana Žirková.



Bývalá reprezentantka Slovenska prišla do Slávie počas rozbehnutej sezóny a za pochodu pomáhala s transformáciou klubu a hráčskeho kádra, ktorý bol v uplynulých ročníkoch len sporadicky účastníkom semifinále a skôr sa potácal v spodných poschodiach najvyššej súťaže. "Bol to poloprofesionálny klub, ale ciele boli trochu iné. Musela teda prísť razantná zmena, ktorá nejakým spôsobom prišla. Od niečoho sme sa odrazili a ja verím, že pôjdeme ešte vyššie. Pre túto sezónu bolo cieľom finále, preto som prišla. Som vďačná tomuto tímu a všetkým, že sa nám to napokon podarilo. Myslím si, že je to dobrá robota. Verím, že v budúcej sezóne sa opäť pobijeme o titul. Družstvá sa určite zmenia a budeme ešte viac bojovať o to, aby sme prilákali ešte viac divákov a bola takáto skvelá atmosféra, ako bola napríklad v tomto stretnutí," prezradila kormidelníčka Slávie.



Klub si premiérovo zahral skupinovú fázu Európskeho pohára (Eurocup), prvýkrát sa predstavil vo finále Slovenského pohára a po tretí raz získal v Niké extralige striebro. To je pre všetkých dobrým odrazovým mostíkom do ďalšieho ročníka. "Dievčatá nehrali v živote takéto zápasy, ako hrali napríklad teraz vo finále, respektíve Eurocupe. Sú to pre nich neskutočné skúsenosti, možno niekedy aj do reprezentácií. Je to dobré pre slovenský basketbal, že v nás rastie vyzývateľ pre Piešťanské Čajky," myslí si Žirková a na záver dodala: "V tomto družstve pokračujem. Určite nastanú v tíme dosť veľké zmeny. Káder by mal byť kombináciou slovenských hráčok a legionárok."