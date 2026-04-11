Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 11. apríl 2026Meniny má Július
< sekcia Šport

Basketbalistky Banskej Bystrice vstúpili do súboja o 5. miesto

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Na palubovke Young Angels Košice uspeli po výsledku 66:51 a v sérii hranej na dve víťazstvá sa ujali vedenia 1:0 na zápasy.

Autor TASR
Košice 11. apríla (TASR) - Basketbalistky BK ŠK UMB Banská Bystrica vstúpili víťazne do bojov o piate miesto v Tipos extralige žien (EXZ) v sezóne 2025/2026. Na palubovke Young Angels Košice uspeli po výsledku 66:51 a v sérii hranej na dve víťazstvá sa ujali vedenia 1:0 na zápasy. Ďalší duel je na programe vo štvrtok 16. apríla o 17.30 h.



Tipos extraliga žien - o 5. miesto /na 2 víťazné zápasy/ - 1. zápas:

Young Angels Košice - BK ŠK UMB Banská Bystrica 51:66 (28:35)

najviac bodov: Hudecová 23, Čatlošová 11, Červeňáková 5 - Maliarová 19, Rostocká 13 (10 doskokov), Holíková, Matejčíková a Oravcová po 9

/stav série: 0:1/
Neprehliadnite

HRABKO: Rozhodnutie Hajka vrátiť mandát bolo správne, treba ho oceniť

VIDEO: Tomáš: O prídavok na dieťa by mal rodič prísť pri záškoláctve

V Pezinku cez víkend zaznejú bicie, divákov priláka aj Martin Valihora

DANKO: Poďme spolu s Maďarmi bojovať za ruskú ropu a nehádajme sa