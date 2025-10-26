< sekcia Šport
Basketbalistky Banskej Bytrice zvíťazili nad Poloniou Varšava 61:79
Do súťaže tak po triumfe nad Ružomberkom vstúpili dvoma víťazstvami.
Autor TASR
Varšava 26. októbra (TASR) - Basketbalistky Slávie ŠKP Banská Bystrica zvíťazili vo svojom druhom stretnutí v rámci Stredoeurópskej ligy (CEWL) na turnaji vo Varšave nad domácou Poloniou hladko 79:61. Do súťaže tak po triumfe nad Ružomberkom vstúpili dvoma víťazstvami.
CEWL 2025/2026 - turnaj vo Varšave:
Polonia Varšava - Slávia ŠKP Banská Bystrica 61:79 (29:42)
Najviac bodov: Vitulová 14, Puterová a Sosnowská po 9 - Pinzanová 16, Urbanová 11, Užovičová a Žilinská po 10
