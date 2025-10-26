Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 26. október 2025Meniny má Demeter
< sekcia Šport

Basketbalistky Banskej Bytrice zvíťazili nad Poloniou Varšava 61:79

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Do súťaže tak po triumfe nad Ružomberkom vstúpili dvoma víťazstvami.

Autor TASR
Varšava 26. októbra (TASR) - Basketbalistky Slávie ŠKP Banská Bystrica zvíťazili vo svojom druhom stretnutí v rámci Stredoeurópskej ligy (CEWL) na turnaji vo Varšave nad domácou Poloniou hladko 79:61. Do súťaže tak po triumfe nad Ružomberkom vstúpili dvoma víťazstvami.



CEWL 2025/2026 - turnaj vo Varšave:

Polonia Varšava - Slávia ŠKP Banská Bystrica 61:79 (29:42)

Najviac bodov: Vitulová 14, Puterová a Sosnowská po 9 - Pinzanová 16, Urbanová 11, Užovičová a Žilinská po 10
.

Neprehliadnite

HRABKO: Opozícii ide lepšie politika na námestiach ako v parlamente

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Sneh v októbri? Môže byť na týchto miestach

KOPČOKOVÁ: V Gobi som čakala teplo, no bežala som v bunde a palčiakoch

Zomrel známy britský hudobník