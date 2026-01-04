< sekcia Šport
Basketbalistky BC Slovan Bratislava zdolali YOUNG Angels 63:62
Východniarky naopak nezvládli tretí zápas za sebou.
Autor TASR
Košice 4. januára (TASR) - Basketbalistky BC Slovan Bratislava zvíťazili v stretnutí 14. kola Tipsport extraligy na palubovke YOUNG Angels Košice tesne 63:62. Bratislavčanky si upevnili po štvrtom víťazstve v sérii 4. priečku v tabuľke práve pred YOUNG Angels. Východniarky naopak nezvládli tretí zápas za sebou.
Tipos extraliga žien - 14. kolo:
YOUNG ANGELS Košice - BC Slovan Bratislava 62:63 (30:27)
najviac bodov: Pittmanová 14, Bellová 12, Hudecová 8 - Rodáková 16, Solmošiová 13, Keltosová 11,
