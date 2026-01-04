Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 4. január 2026Meniny má Drahoslav
< sekcia Šport

Basketbalistky BC Slovan Bratislava zdolali YOUNG Angels 63:62

.
Na snímke zľava Kenisha Bellová (Young Angels), Lucia Hadačová (Slovan) počas zápasu 14. kola basketbalovej Tipos extraligy Young Angels Košice - BC Slovan Bratislava 4. januára 2026 v Košiciach. Foto: TASR - Veronika Mihaliková

Východniarky naopak nezvládli tretí zápas za sebou.

Autor TASR
Košice 4. januára (TASR) - Basketbalistky BC Slovan Bratislava zvíťazili v stretnutí 14. kola Tipsport extraligy na palubovke YOUNG Angels Košice tesne 63:62. Bratislavčanky si upevnili po štvrtom víťazstve v sérii 4. priečku v tabuľke práve pred YOUNG Angels. Východniarky naopak nezvládli tretí zápas za sebou.



Tipos extraliga žien - 14. kolo:

YOUNG ANGELS Košice - BC Slovan Bratislava 62:63 (30:27)

najviac bodov: Pittmanová 14, Bellová 12, Hudecová 8 - Rodáková 16, Solmošiová 13, Keltosová 11,
.

Neprehliadnite

Pellegrini a Raši zablahoželali Schusterovi k jeho 92. narodeninám

SCHUSTER: Želám rodinám, aby ich na Vianoce nerozdeľovala politika

KLIMOVÁ: Prudké reakcie sú príznakom oslabenia psychickej odolnosti

️OTESTUJTE SA: Poznáte známe slovenské pranostiky?