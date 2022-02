Basketbalistky do 20 rokov proti Portugalsku, Slovinsku a Nórsku

Žreb tímov Slovenska na B-divízii majstrovstiev Európy:



dievčatá



U20 (9. - 17. júla 2022, Skopje/Sev. Mac.): D-skupina: Portugalsko, Slovinsko, SLOVENSKO, Nórsko



U18 (5. - 14. augusta 2022, Oberwart a Güssing/Rak.): C-skupina: Chorvátsko, Holandsko, Island, SLOVENSKO, Nórsko



U16 (18. - 27. augusta 2022, Sarajevo/Bos. a Herc.): D-skupina: Poľsko, Rumunsko, Veľká Británia, SLOVENSKO, Luxembursko, Rakúsko)



chlapci



U20 (15. - 24. júla 2022, Tbilisi/Gruz.): D-skupina: Srbsko, Fínsko, Albánsko, SLOVENSKO, Švajčiarsko



U18 (29. júla - 7. augusta 2022, Oradea/Rum.): C-skupina: Lotyšsko, Portugalsko, Maďarsko, SLOVENSKO, Maďarsko



U16 (11. - 20. augusta 2022, Sofia/Bul.): D-skupina: Nemecko, Ukrajina, Fínsko, Rumunsko, Írsko, SLOVENSKO

Freising 15. februára (TASR) - Slovenské mládežnícke basketbalové reprezentácie spoznali súperov na tohtoročných turnajoch B-divízie majstrovstiev Európy. Družstvá do 16, 18 a 20 rokov sa pokúsia prebojovať vo svojich kategóriách medzi elitu. Ženské družstvo do 20 rokov sa predstaví v Skopje (9. - 17. júla), v D-skupine sa popasuje s Portugalskom, Slovinskom a Nórskom.Chlapčenské družstvo vycestuje v rovnakej kategórii do Tbilisi (15. - 24. júla), v D-skupine si zmeria sily so Srbskom, Fínskom, Albánskom a Švajčiarskom. Rozhodol o tom žreb Medzinárodnej basketbalovej federácie (FIBA). Družstvá do 16, 18 a 20 rokov sa pokúsia prebojovať vo svojich kategóriách medzi elitu.Dievčenský kolektív do 18 rokov sa predstaví v rakúskych mestách Oberwart a Güssing (5. - 14. augusta) v C-skupine proti Chorvátsku, Holandsku, Islandu a Nórsku. Chlapci v tejto kategórii idú do rumunskej Oradey, v C-skupine bude ich súperom domáci výber, Lotyšsko, Portugalsko, Maďarsko a Švajčiarsko.Najmladší výber dievčat do 16 rokov bude hrať v Sarajeve (18. - 27. augusta), v D-skupine proti ním bude stáť Poľsko, Rumunsko, Veľká Británia, Luxembursko a Rakúsko. Družstvo chlapcov sa predstaví v Sofii (11. - 20. augusta) v D-skupine proti Nemecku, Ukrajine, Fínsku, Rumunsku a Írsko.Mládežnícke európske šampionáty sa vracajú vo svojom pôvodnom formáte po dvoch rokoch. V roku 2020 boli zrušené v dôsledku koronavírusu, v roku 2021 ich nahradili tzv. European Challengere. Všetky slovenské výbery sa predstavia v B-divízií.