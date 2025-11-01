< sekcia Šport
Basketbalistky Košíc s prvou výhrou v sezóne, Slovan uspel doma
Slovan Bratislava využil výhodu domáceho prostredia, Šamorín zdolal 78:56.
Autor TASR
Bratislava 1. novembra (TASR) - Basketbalistky CBK Košice zaznamenali v siedmom kole Tipos Extraligy žien prvé tohtosezónne víťazstvo, keď uspeli na palubovke Ivanky pri Dunaji výsledkom 74:71. Slovan Bratislava využil výhodu domáceho prostredia, Šamorín zdolal 78:56.
Tipos Extraliga žien - 7. kolo:
BC Slovan Bratislava - ŠBK Šamorín 78:56 (41:21)
najviac bodov: Tripkovičová 16, Keltosová a Rodáková po 11 - Slama 16, Hrimaljuková 12, Pančuková 7
BK Klokani Ivanka pri Dunaji - CBK Košice 71:74 (36:41)
najviac bodov: Krajčírová 14 (10 doskokov), Šafáriková 13, Kardošová a Piscová po 8 - Liašenková 21, Slivkárová 19, Kašperánová 13
