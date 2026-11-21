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Basketbalistky Košíc zdolali Ivanku pri Dunaji 85:70
Domáce uspeli napriek tomu, že v prvej štvrtine prehrávali o 12 bodov.
Autor TASR
Bratislava 21. novembra (TASR) - Basketbalistky CBK Košice sa radovali z prvého triumfu v sezóne. V sobotnom stretnutí 9. kola Tipos Extraligy žien zvíťazili na domácej palubovke nad BK Klokani Ivanka pri Dunaji 85:70. Za výhrou ich potiahla kapitánka Lucia Kašperanová, ktorá premenila štyri trojky a dala 31 bodov. Domáce uspeli napriek tomu, že v prvej štvrtine prehrávali o 12 bodov.
Tipos Extraliga žien - 9. kolo:
CBK Košice – BK Klokani Ivanka pri Dunaji 85:70 (41:43)
najviac bodov: Kašperanová 31 (4 trojky), Rostocká 18 (13 doskokov), Tynščuková 12 - Šafáriková 19, Krajčírová 15, Arnoldová 14 (10 doskokov)
CBK Košice – BK Klokani Ivanka pri Dunaji 85:70 (41:43)
najviac bodov: Kašperanová 31 (4 trojky), Rostocká 18 (13 doskokov), Tynščuková 12 - Šafáriková 19, Krajčírová 15, Arnoldová 14 (10 doskokov)