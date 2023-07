Basketbalistky Piešťan a Banskej Bystrica idú do skupinovej fázy EP

Mníchov 13. júla (TASR) – Nová edícia ženského Európskeho pohára (Eurocup) bude mať bohaté zastúpenie klubov zo Slovenska. Vedenie basketbalovej súťaže zaradilo priamo do skupinovej fázy oboch finalistov Niké extraligy žien zo sezóny 2022/2023 – Piešťanské Čajky a Sláviu Banská Bystrica. Okrem nich sa v súťaži predstaví aj MBK Ružomberok, na ktorého čaká kvalifikačný dvojzápas.



Aktuálny majster a vicemajster si zopakuje účasť v Eurocupe, "Ruža" sa do súťaže vracia po ročnej absencii. Vedenie súťaže rozhodlo, že 45 klubov má garantovanú účasť v skupinovej fáze a o zostávajúce tri miesta sa v kvalifikácii pobije šesť družstiev.



Ružomberok bude pred žrebom v pozícii nasadeného tímu, naraziť môže na jedného z trojice – Antalya Toroslar Basketbal SK, CS Universitatea Kluž alebo SBŠ Ostrava. Banská Bystrica sa pred rokom dostala cez kvalifikáciu, ale v skupine neuhrala ani jedno víťazstvo. Piešťanským Čajkám sa prvýkrát v histórii podarilo dostať do play off, kde však bol nad ich sily NKA Universitas Pécs.



Kvalifikácia sa hrá systémom doma-vonku 21. septembra a 28. septembra. Žreb skupinovej fázy a kvalifikácie sa uskutoční 9. augusta. Prvýkrát sa Eurocup odohrá bez regionálneho rozdelenia, jedinou geografickou reštrikciou bude, že v skupine sa môže nachádzať maximálne jeden klub z krajiny.