Basketbalistky Piešťan aj Banskej Bystrice štartujú v novej súťaži

Program prvých turnajov Alpsko-jadranského pohára (23. a 24. septembra):



A-skupina (Piešťany)



sobota 23. septembra



16.00 h: ŽKK Triglav - SKN St. Pölten



18.30 h: Piešťanské Čajky – KK Trešnjevka 2009







nedeľa 24. septembra



13.30 h: KK Trešnjevka 2009 – ŽKK Triglav



16.00 h: SKN St. Pölten – Piešťanské Čajky







B-skupina (Maribor/Slov.)



16.00 h: KAŽL Split - BK Duchess Klosterneuburg



18.30 h: ŽKD Maribor – Slávia Banská Bystrica







nedeľa 24. septembra



13.30 h: Slávia Banská Bystrica – KAŽL Split



16.00 h: BK Duchess Klosterneuburg – ŽKD Maribor



Bratislava 22. septembra (TASR) – Do historicky prvého ročníka ženskej verzie Alpsko-jadranského pohára vstúpia počas najbližšieho víkendu aj zástupcovia slovenského basketbalu, konkrétne Piešťanské Čajky a Slávia Banská Bystrica. Majster a vicemajster Niké extraligy žien zo sezóny 2022/2023 majú v tejto súťaži vysoké ambície, chcú nadviazať na nedávne úspechy mužských kolegov.Oba tímy majú pred sebou dve vystúpenia v rámci úvodných turnajov, ktoré sú na programe v sobotu 23. septembra a v nedeľu 24. septembra. Piešťany sa zhostili organizátorskej taktovky, doma si v Diplomat aréne zmerajú sily najskôr s Trešnjevkou a následne St. Pöltenom.povedal pre TASR tréner Čajok Peter Jankovič.Jeho tím pravidelne vyhľadáva medzinárodnú konfrontáciu, v minulosti bol súčasťou Stredoeurópskej ligy alebo Európskej ženskej basketbalovej ligy. Teraz sa rozhodol prihlásiť do ďalšieho regionálneho projektu, kde neplánuje byť len do počtu.uviedla pivotka Piešťan Anna Jurčenková.Banská Bystrica cestuje do slovinského Mariboru, kde odohrá duel s domácim ŽKD a v nedeľu vyzve chorvátsky Split.vyhlásila rozohrávačka Slávie Božica Mujovičová. Podobne ako ich ligový rival, tak aj hráčky spod Urpína by radi odštartovali Alpsko-jadranský pohár úspešne. Oba tímy patria do užšieho okruhu favoritov na celkový úspech v tejto súťaživyjadrila sa pred začiatkom trénerka Banskej Bystrice Zuzana Žirková.Ďalšie turnaje by sa mali uskutočniť v decembri 2023 a vo februári 2024, z každej skupiny postupujú dva najlepšie tímy.