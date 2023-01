Basketbalistky Piešťan budú v EuroCupe doháňať proti Pécsu manko

Piešťany 5. januára (TASR) - Prvý zápas basketbalistiek Piešťanských Čajok v play off Európskeho pohára (Eurocup) zaplnil Diplomat arénu do posledného miesta. Fanúšikovia hnali slovenského zástupcu k úspechu nad maďarským NKA Universitas PEAC Pécs, ale napokon z toho bola prehra 62:68. Do odvety však nie je nič stratené, ako znelo po zápase z piešťanského tábora.



Piešťanské basketbalistky odštartovali svoj historicky prvý zápas v tejto fáze súťaže výborne, prvých 14 minút boli lepším tímom na palubovke a nad Pécsom zaslúžene viedli. Potom sa dostal k slovu súper, najmä prostredníctvom streľby za tri body. "Prestali sme plniť taktické veci. Nehrali nič špeciálne, my sme neplnili naše úlohy a oni nás z nich trestali. Mali výbornú úspešnosť za tri body, my sme im k tomu ale pomohli. Myslím si, že z našej strany úplne vypadla obrana," vravela pre TASR autorka 8 bodov Anna Jurčenková.



Maďarský tím viedol po prvom polčase o 8 bodov – 47:39. Výrazne si pomohol najmä z diaľky, kde mal neuveriteľnú, 83-percentnú úspešnosť (12/10) za tri body. "Fantastické číslo, to sú proste veci, ktoré je ťažko brániť. Musím povedať, že tri trojky sme dostali po našich chybách, to bol aj bodový rozdiel v prvom polčase. Bolo by to úplne iné, keby sme tie chyby neurobili. Dievčatá sú tiež len ľudia, chyby sa dejú a učíme sa na na nich. Budeme na tom pracovať a verím, že to bude lepšie,“ uviedol domáci tréner Peter Jankovič.



Do druhého polčasu už nastúpili odlišné Čajky, 11-bodovou šnúrou sa vrátili do zápasu a do samotného záveru bojovali o cenné víťazstvo, respektíve čo najlepšiu pozíciu pred odvetou. "Trochu som musel v šatni zvýšiť hlas, baby si to zobrali k srdcu, čo je fajn, ale aj tak to bolo málo. Začali sme dodržiavať to, čo sme si povedali. Nič sme nezmenili, ak máme na mysli typ obrany alebo tak. Hrali sme to, čo sme chceli hrať a fungovalo to. Museli sme doháňať manko, stálo nás to veľa síl. Síce bol rozdiel 8-bodový, čo nebolo nejako strašné, ale na konci nám chýbali sily. Naša rotácia je dosť úzka, dievčatá ale bojovali," prezradil kouč Čajok.



Vtedy sa ukázali skúsenosti Pécsu a najmä sila pod košom, v ktorej patria k najlepším tímom v Eurocupe. Vo vyrovnanom stretnutí rozhodli detaily, ktoré Maďarkám prihrali 6-bodový náskok do domáceho duelu. "Vedeli sme o tom, že si musíme hlavne postrážiť doskok. Bolo to náročné, ukázala sa ich sila a pokračovali v tom, čo doteraz hrali. Mrzí nás to, že sme v tretej štvrtine museli doťahovať to, čo sme si narobili v druhej časti. Na konci sme už potom nehrali našu hru, nevedeli sme premeniť naše šance a im sa to stále ešte darilo,“ zamyslela sa Jurčenková.



Aj napriek prehre nie je nič stratené, v odvete, ktorá je na programe v stredu 11. januára o 18.00 h, je stále o čo hrať, čo si uvedomuje aj Jankovič: "Šesť bodov nie je zlý výsledok, stále máme za sebou len prvý polčas. Musíme veriť v naše schopnosti, snažiť sa dodržiavať to, čo si povieme. My nemáme družstvo zložené zo superhviezd, ktoré to zoberú do rúk a vyhrajú zápas. Ak nebudeme hrať kolektívne, tak budeme mať problém. Prvý zápas nám ukázal nejaké slabiny Pécsu, ale aj nové veci, ktoré sa zmenili. Rozoberieme si to a pripravíme sa na druhý zápas."