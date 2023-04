Basketbalistky Piešťan krok od obhajoby, Banskú Bystricu zdolali 72:60

finále play off Niké extraligy žien – druhý zápas /na 3 víťazstvá/:



Slávia Banská Bystrica – Piešťanské Čajky 60:72 (28:47)



Banská Bystrica: Hruščáková 21, Pulliamová 20, Holíková 8, Nofuenteová 6, Kozáková 2 (da Cruz 3, Kollárová a van Dalen 0)



Piešťany: Jamesová 19, Andělová 14, Jurčenková 13, Mujovičová 11, Mandičová 3 (Martišková a Rusiňáková po 6, Moravčíková 0). TH: 11/10 – 13/10, fauly: 16 - 15, trojky: 6 - 12, rozhodovali: Šarišský, Margala, Fanfara, štvrtiny: 11:16, 17:31, 19:19, 13:6, 811 divákov.



/stav série – 0:2/

hlasy po zápase:



Zuzana Žirková, trénerka Banskej Bystrice: „Prijateľný výsledok. Je nám ku cti, že sme sa nevzdali pred týmto publikom, ale zase sme nechali Piešťany naštartovať neuveriteľne ľahkými košmi. Potom samozrejme, už keď sú v nejakom laufe, tak sa im strieľa aj ľahšie, pretože tam bola už pohoda. Dávali prihrávky do otvorených striel a povedzme si pravdu, je to strieľajúce družstvo, ktoré vie, čo hrá a vidia sa na ihrisku. Túto kvalitu dokázali aj teraz.“



Žofia Hruščáková, hráčka Banskej Bystrice: „Ťažko sa mi hodnotí takýto zápas. Stále sme verili, že to zlomíme. Už to bolo cez 20 bodov, ale naše skvelé publikum nás prišlo podporiť a nedovolili nám vzdať sa. Za to veľmi pekne ďakujeme. Škoda, myslím si, že tam bol taký zlomový moment , keď sme neubránili a hodili sme im loptu do rúk, dali ľahké body alebo niečo spod koša. Potom sme sa už nejako nevedeli vrátiť naspäť. Nechcem sa vyhovárať na našu rotáciu, ale je to tak, ako to je. Musíme bojovať s tým, čo máme. Bojovnosť tam bola, ale nestačilo to.“



Peter Jankovič, tréner Piešťan: „Teším sa, je to 2:0, vyhrali sme veľmi ťažký zápas. Banská Bystrica ukázala na konci, že sa nevzdáva tak, ako to hovorili v predzápasových rozhovoroch, že nám to budú chcieť sťažiť, čo sa aj potvrdilo. Prvý polčas z našej strany veľmi excelentný, dá sa povedať, že asi tam sa to rozhodlo. V tretej štvrtine si to potom udržiavali, posledná časť nám veľmi nevyšla. V nej sme začali veľmi špekulovať, ale to patrí k tomu, je to play off. Tu nejde o to, ako to vyzerá, o koľko to skončí, ale kto vyhrá zápas a bod. My vedieme 2:0, musíme si oddýchnuť a pripraviť sa na veľmi ťažký zápas v sobotu.“



Dominika Rusiňáková, hráčka Piešťan: „Asi to bol zápas dvoch rôznych polčasov. V prvom polčase sme hrali našu hru, pekne sme si posúvali loptu, hrali sme rýchlo a bolo super, že nám padli z vonku. Hneď v prvom polčase sme dali 10 trojok. V druhom polčase nám už streľba až tak nešla, spoliehali sme sa skôr na takú statickejšiu hru. Nebehali sme do tranzície, čiže sme nehrali rýchlo a ďalším faktorom bolo tiež to, že súper na nás vytiahol zónu. Dochádzala nám energia.“

Banská Bystrica 19. apríla (TASR) – Basketbalistky Piešťanských Čajok delí už len jedno víťazstvo od obhajoby majstrovského titulu v Niké extralige žien. V druhom finálovom zápase zvíťazili na palubovke Slávie Banská Bystrica 72:60 a v sérii hranej na tri víťazstvá vedú už 2:0.Úradujúce šampiónky nasmerovala najvýraznejším spôsobom k triumfu s 19 bodmi Ke'Shunan Jamesová. Tretí zápas finálovej série medzi týmito dvoma tímami je na programe v sobotu 22. apríla o 18.00 h v piešťanskej Diplomat aréne.Druhý finálový zápas sa začal vo veľkom nasadení, ale aj s dlhým bodovým čakaním. Po 90 sekundách ho ukončila hosťujúca Jamesová, čím Piešťany naštartovala k 7-bodovej šnúre. Na to odpovedala 5 bodmi v rade Banská Bystrica, prvá štvrtina bola celkovo viac-menej vyrovnaná. Čajky sa mohli ale oprieť o produkciu Jamesovej s Andělovou a lepšiu streleckú efektivitu. Tá im po prvej štvrtine vyniesla vedenie 16:11. V druhej časti to bola piešťanská ofenzívna jazda, naštartovala ju Jamesová a už po 3 minútach z toho bolo dvojciferné vedenie pre hostí. Bystričanky sa snažili odpovedať, ale trojkovú úspešnosť súpera nevedeli zastaviť. Herný a taktický rozdiel sa začal čoraz badateľnejšie prejavovať a ukázal sa aj na polčasovom skóre, ktoré bolo z domáceho pohľadu nepriaznivé – 28:47.Domáce basketbalistky prišli po prestávke nabudené a odhodlané sa vrátiť do boja o víťazstva. Ofenzívne im to vychádzalo, ale rovnako im to oplácali aj hráčky Piešťan. V tretej štvrtine to bol podkošový mikrosúboj Hruščákovej s Jurčenkovou, obe hráčky ťahali svoje družstvá. Náskok hosťujúceho kolektívu sa výrazne nemenil, udržiaval sa približne na 20 bodoch. Do záverečnej časti sa išlo z piešťanského pohľadu za stavu 66:47 a zisk finálového mečbalu bol na dosah. „Pumy“ ešte zahrozili a mierne zdramatizovali druhú finálovú bitku, keď do štvrtej štvrtiny vstúpili úsekom 9:2. Strelecké mlčanie Čajok trvalo cez 5 minút, ale koncovku sa podarilo zvládnuť a výsledkom bolo druhé víťazstvo vo finálovej sérii.